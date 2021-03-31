Пам'ятник Греті Тунберг за 33 тисячі доларів розлютив студентів (фото)

18-річну шведську екоактівістку увіковічнили в бронзі

На території британського університету Вінчестера за 33 тисячі доларів встановили пам'ятник 18-річній шведській екоактівістці Греті Тунберг, яка у 2019 році була визнана людиною року. Про це пише BBC.

"Грета, не дивлячись на труднощі у житті, стала головною в світі екоактивісткою. Сподіваємося, що її статуя допоможе надихнути нашу громаду й нагадати, що ми можемо змінювати світ на краще", – зазначається у заяві університету.

Фото: twitter.com/CapitalSCNews

Однак студенти навчального закладу заявили, що у період пандемії ці гроші можна було "витратити краще".

Голова студентської ради Меган Болл заявила, що через коронавірус багато студентів не можуть відвідувати заняття: вони змушені вчитися онлайн і потребують підтримки.

"Ми закликаємо університет виділити ту суму, яку було витрачено на статую, на надання додаткової допомоги студентам", – заявила вона.

В адміністрації навчального закладу запевнили, що гроші з фонду підтримки студентів і співробітників на встановлення пам'ятника не брали.

До речі, автор бронзової скульптури Грети Тунберг – британка Крістін Чарльзворт.

Фото: twitter.com/CapitalSCNews

Нагадаємо, раніше фотографією з Гретою Тунберг похвалився Леонардо Ді Капріо.

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