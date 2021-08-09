18-летняя экоактивистка Грета Тунберг снялась со своей лошадью для обложки Vogue (фото)

Знаменитая шведка стала героиней дебютного номера Vogue Scandinavia. Она рассказала о своем влиянии на подростков во всем мире и негативных последствиях индустрии моды для планеты

Грета Тунберг в съемке дебютного номера Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Журнал Vogue Scandinavia выпустили свой первый номер. Главной героиней обложки стала Грета Тунберг, знаменитая шведка, которая ранее пошла атакой на звезду тенниса. Для дебютного номера 18-летняя экоактивистка снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.

В интервью изданию Грета рассказала о своей позиции в борьбе с глобальным потеплением, о Дональде Трампе и том, как стала голосом поколения.

Грета Тунберг со своей лошадью на обложке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Тунберг считает, что индустрия моды требует немедленных изменений, а все инициативы брендов и дизайнеров в сфере экологии считает пустословием.

Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее пагубное влиянии на бесчисленное количество рабочих и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы люди могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовым – рассказала Грета.

По словам Тунберг, сейчас создается впечатление, что индустрия моды берет на себя ответственность за экокатастрофу, тратя фантастические суммы на рекламные кампании, в которых пропагандируется экологичность, этичность, климатическая нейтральность и многие другие популярные направления осознанного потребления.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

На самом же деле, все это хорошо спланированный пиар. Активистка считает, что невозможно массово производить одноразовую одежду и при этом быть устойчивым.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Напомним, за последние 3 года Грета Тунберг стала самым узнаваемым подростком в мире. Она призывает мировых лидеров остановить климатический кризис, стала голосом поколений для миллионов людей. К слову, шведка до сих пор не имеет среднего образования.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Смотрите в ролике, как Грета получила альтернативу Нобелевской премии:

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