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18-летняя экоактивистка Грета Тунберг снялась со своей лошадью для обложки Vogue (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
9 августа, 11:11
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Знаменитая шведка стала героиней дебютного номера Vogue Scandinavia. Она рассказала о своем влиянии на подростков во всем мире и негативных последствиях индустрии моды для планеты
Грета Тунберг в съемке дебютного номера Vogue Scandinavia
Грета Тунберг в съемке дебютного номера Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Журнал Vogue Scandinavia выпустили свой первый номер. Главной героиней обложки стала Грета Тунберг, знаменитая шведка, которая ранее пошла атакой на звезду тенниса. Для дебютного номера 18-летняя экоактивистка снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.

В интервью изданию Грета рассказала о своей позиции в борьбе с глобальным потеплением, о Дональде Трампе и том, как стала голосом поколения.

Грета Тунберг со своей лошадью на обложке Vogue Scandinavia
Грета Тунберг со своей лошадью на обложке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Тунберг считает, что индустрия моды требует немедленных изменений, а все инициативы брендов и дизайнеров в сфере экологии считает пустословием.

Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее пагубное влиянии на бесчисленное количество рабочих и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы люди могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовым – рассказала Грета.

По словам Тунберг, сейчас создается впечатление, что индустрия моды берет на себя ответственность за экокатастрофу, тратя фантастические суммы на рекламные кампании, в которых пропагандируется экологичность, этичность, климатическая нейтральность и многие другие популярные направления осознанного потребления.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia
Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

На самом же деле, все это хорошо спланированный пиар. Активистка считает, что невозможно массово производить одноразовую одежду и при этом быть устойчивым.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia
Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Напомним, за последние 3 года Грета Тунберг стала самым узнаваемым подростком в мире. Она призывает мировых лидеров остановить климатический кризис, стала голосом поколений для миллионов людей. К слову, шведка до сих пор не имеет среднего образования.

Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia
Грета Тунберг в съемке Vogue Scandinavia / Фото: Vogue

Смотрите в ролике, как Грета получила альтернативу Нобелевской премии:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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