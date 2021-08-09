18-летняя экоактивистка Грета Тунберг снялась со своей лошадью для обложки Vogue (фото)

Журнал Vogue Scandinavia выпустили свой первый номер. Главной героиней обложки стала Грета Тунберг, знаменитая шведка, которая ранее пошла атакой на звезду тенниса. Для дебютного номера 18-летняя экоактивистка снялась вместе со своей лошадью по кличке Стренгур.
В интервью изданию Грета рассказала о своей позиции в борьбе с глобальным потеплением, о Дональде Трампе и том, как стала голосом поколения.
Тунберг считает, что индустрия моды требует немедленных изменений, а все инициативы брендов и дизайнеров в сфере экологии считает пустословием.
Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее пагубное влиянии на бесчисленное количество рабочих и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы люди могли наслаждаться быстрой модой, которую многие считают одноразовым – рассказала Грета.
По словам Тунберг, сейчас создается впечатление, что индустрия моды берет на себя ответственность за экокатастрофу, тратя фантастические суммы на рекламные кампании, в которых пропагандируется экологичность, этичность, климатическая нейтральность и многие другие популярные направления осознанного потребления.
На самом же деле, все это хорошо спланированный пиар. Активистка считает, что невозможно массово производить одноразовую одежду и при этом быть устойчивым.
Напомним, за последние 3 года Грета Тунберг стала самым узнаваемым подростком в мире. Она призывает мировых лидеров остановить климатический кризис, стала голосом поколений для миллионов людей. К слову, шведка до сих пор не имеет среднего образования.
Смотрите в ролике, как Грета получила альтернативу Нобелевской премии:
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