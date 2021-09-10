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15 кращих образів в історії Met Gala (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 вересня, 20:50
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Ми з нетерпінням чекаємо найгучнішу вечірку року, де знаменитості і дизайнери намагаються представити самі незвичайні і ефектні наряди
Зірки на червоній доріжці балу Інституту костюма
Зірки на червоній доріжці балу Інституту костюма / Фото: Vogue

13 вересня в Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку відбудеться бал Інституту костюму Met Gala. Раніше ми розповідали, чим будуть дивувати в цьому році на заході. Щороку Met Gala відвідують самі зоряні гості. Організатори ретельно приховують їх імена, щоб поява знаменитостей привернуло ще більше уваги.

Поки стало відомо, що в цьому році по червоній доріжці пройдуться: Нікі Мінаж, Кім Кардашян, Карді Бі, Джіджі і Белла Хадід, Зої Кравіц, Хейлі Бібер. З чуток, на бал прибудуть і Ріанна, Бейонсе, Дженніфер Лопес (ми дуже сподіваємося, що з Беном Аффлеком!), Біллі Айліш, Емілі Ратажковскі і Емма Коррін. Подейкують, що ще ми побачимо і Шерон Стоун.

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Через пандемію найочікуваніша подія для зірок і дизайнерів в минулому році проходило в форматі віртуального шоу. Відповідно, без червоної доріжки. За декілька днів до наймоднішої вечірки в році, ми вирішили пригадати ефектні виходи зірок на балу Інституту костюма за всю його історію.

Принцеса Діана в платті Dior, 1995
Принцеса Діана в платті Dior, 1995 / Фото: Vogue

Донателла і Джанні Версаче, 1996
Донателла і Джанні Версаче, 1996 / Фото: Vogue

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Кейт Мосс в Marc Jacobs з Марком Джейкобсом, 2009
Кейт Мосс в Marc Jacobs з Марком Джейкобсом, 2009 / Фото: Vogue

Александр Маккуін та Сара Джессіка Паркер в Alexander McQueen, 2006
Александр Маккуін та Сара Джессіка Паркер в Alexander McQueen, 2006 / Фото: Vogue

Джон Гальяно и Шарліз Терон в Dior Haute Couture, 2006
Джон Гальяно и Шарліз Терон в Dior Haute Couture, 2006 / Фото: Vogue

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Ріанна в Guo Pei Couture, 2015
Ріанна в Guo Pei Couture, 2015 / Фото: Vogue

Марк Джейкобс, 2017
Марк Джейкобс, 2017 / Фото: Vogue

Селін Діон в Oscar de la Renta, 2018
Селін Діон в Oscar de la Renta, 2018 / Фото: Vogue

Кеті Перрі в Atelier Versace, 2018
Кеті Перрі в Atelier Versace, 2018 / Фото: Vogue

Джаред Лето в Gucci, 2019
Джаред Лето в Gucci, 2019 / Фото: Vogue

Біллі Портер, 2019
Біллі Портер, 2019 / Фото: Vogue

Біллі Портер, 2019
Біллі Портер, 2019 / Фото: Vogue

Леді Гага в Brandon Maxwell, 2019
Леді Гага в Brandon Maxwell, 2019 / Фото: Vogue

Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт в Saint Laurent, 2019
Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт в Saint Laurent, 2019 / Фото: Vogue

Емілі Блант в Michael Kors, 2019
Емілі Блант в Michael Kors, 2019 / Фото: Vogue

Алекса Чанг в Alexachung, 2019
Алекса Чанг в Alexachung, 2019 / Фото: Vogue

Дивіться у ролику, як проходив "Оскар" у світі моди:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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