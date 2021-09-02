Що відомо про бал Інституту костюма Met Gala – 2021

Наймодніша вечірка в світі і за сумісництвом благодійний захід Метрополітен-музею в Нью-Йорку збере голлівудських зірок, дизайнерів, креативників і професіоналів індустрії

Біллі Портер на відкритті Met Gala 2019 / Фото: Instagram Института костюма Метрополитен-музея

13 вересня в Музеї мистецтв Метрополітен в Нью-Йорку відбудеться бал Інституту костюму Met Gala, замість якого в минулому році через пандемію пройшов фешн-челендж з Біллі Портером. На наймоднішій червоній доріжці року пройдуться знаменитості, в числі яких Бейонсе, Кім Кардашян та Ріанна, в неймовірних образах, створених самими культовими і креативними дизайнерами світу.

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Розповідаємо, що чекати від події в цьому році.

Тема

Пандемія, яка позначилася максимально важко на життях багатьох людей, стала головним поштовхом у виборі головної теми заходу. Організаторами було прийнято рішення присвятити виставку Інституту костюма американській моді.

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Цього року виставка буде розділена на дві частини. Перша, під назвою "В Америці: лексикон моди" відкриється в Центрі костюма Анни Вінтур 18 вересня. Саме в цей день буде святкуватися 75-річчя Інституту костюма.

Сама експозиція буде нагадувати будинок, за словами куратора Ендрю Болтона, з пересічними кімнатами, кожна з яких буде відображати новий словник моди з актуальними сучасними термінами.

Справа в тому, що раніше американську моди характеризували за принципами простоти, практичності і функціональності. А ось європейська мода асоціювалася завжди з емоційністю. Організатори вирішили переосмислити цю тенденцію і адаптувати її до нашого часу. Адже одяг відображає особисті і емоційні переживання, які нас формують. Так, деякі кімнати отримали назви: "Благополуччя" для кухонних галерей, "Прагнення" для офісних і "Довіра" для віталень.

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В першу чергу виставка повинна розкрити людський зв'язок з одягом. Експозиції менше уваги приділятимуть спортивному і комфортному одягу, натомість розкажуть про дизайнерів, як творців, новаторів і художників. В основному це бренди Christopher John Rogers, Sterling Ruby, Conner Ives, Prabal Gurung і Andre Walker.

Під час виставки відвідувачам покажуть короткометражний фільм Ruby's Veil Flag. Його центральна частина – джинсовий американський прапор. Саме з нього і почнеться експозиція виставки

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Друга частина під назвою "В Америці: антологія моди" відкриється 5 травня 2022 року в історичних залах Американського крила Метрополітен-музею.

Головним спонсором виставки стане Instagram. Темою експозицій стане дослідження розвитку американської моди в контексті історії країни. Особливу увагу приділять інклюзивності, расизму, усвідомленості, різноманітності, а також новому відродженню американської моди після пандемії.

Обидві виставки триватимуть до 5 вересня 2022 року.

Ведучі

Балом правитимуть Том Форд, глава Instagram Адам Моссера і Анна Вінтур. Ведучими ж гала-концерту стануть Тімоті Шаламов, Біллі Айліш, Аманда Горман і Наомі Осака.

Дрес-код

Американська незалежність – саме так звучить офіційна назва дрес-коду, зазначеного в запрошенях на подію.

Хто прийде зі знаменитостей?

Щороку Met Gala відвідують самі зоряні гості. Організатори ретельно приховують їх імена, щоб поява знаменитостей стала ще більш феєричною.

Також організатори обіцяють, що на червоній доріжці і самому концерті будуть строго дотримуватися протоколів безпеки COVID-19.

Меню

Цього року над меню гала-вечері будуть працювати відразу 10 відомих в Нью-Йорку шефів під керівництвом знаменитого кухаря Маркуса Самуельссона. Вперше в історії вечеря буде складатися тільки з веганських страв.

Дивіться в ролику презентацію виставки Met Gala:

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