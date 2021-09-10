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15 лучших образов в истории Met Gala (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 сентября, 20:50
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Мы с нетерпением ждем самую громкую вечеринку года, где знаменитости и дизайнеры стараются представить самые необычные и эффектные наряды
Звезды на красной дорожке бала Института костюма
Звезды на красной дорожке бала Института костюма / Фото: Vogue

13 сентября в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке состоится бал Института костюма Met Gala. Ранее мы рассказывали, чем будут удивлять в этом году на мероприятии. Каждый год Met Gala посещают самые звездные гости. Организаторы тщательно скрывают их имена, чтобы появление знаменитостей привлекло еще больше внимания.

Пока стало известно, что в этом году по красной дорожке пройдутся: Ники Минаж, Ким Кардашьян, Карди Би, Джиджи и Белла Хадид, Зои Кравиц, Хэйли Бибер. По слухам на бал прибудут и Рианна, Бейонсе, Дженнифер Лопес (мы очень надеемся, что с Беном Аффлеком!), Билли Айлиш, Эмили Ратаковски и Эмма Коррин. Поговаривают, что еще мы увидим и Шерон Стоун.

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Из-за пандемии самое ожидаемое событие для звезд и дизайнеров в прошлом году проходило в формате виртуального шоу. Соответственно, без красной дорожки. В преддверии самой модной вечеринки в году, мы решили вспомнить самые эффектные выходы звезд на балу Института костюма за всю его историю.

Принцесса Диана в платье Dior, 1995
Принцесса Диана в платье Dior, 1995 / Фото: Vogue

Донателла и Джанни Версаче, 1996
Донателла и Джанни Версаче, 1996 / Фото: Vogue

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Кейт Мосс в Marc Jacobs с Марком Джейкобсом, 2009
Кейт Мосс в Marc Jacobs с Марком Джейкобсом, 2009 / Фото: Vogue

Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, 2006
Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, 2006 / Фото: Vogue

Джон Гальяно и Шарлиз Терон в Dior Haute Couture, 2006
Джон Гальяно и Шарлиз Терон в Dior Haute Couture, 2006 / Фото: Vogue

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Рианна в Guo Pei Couture, 2015
Рианна в Guo Pei Couture, 2015 / Фото: Vogue

Марк Джейкобс, 2017
Марк Джейкобс, 2017 / Фото: Vogue

Селин Дион в Oscar de la Renta, 2018
Селин Дион в Oscar de la Renta, 2018 / Фото: Vogue

Кэти Перри в Atelier Versace, 2018
Кэти Перри в Atelier Versace, 2018 / Фото: Vogue

Джаред Лето в Gucci, 2019
Джаред Лето в Gucci, 2019 / Фото: Vogue

Билли Портер, 2019
Билли Портер, 2019 / Фото: Vogue

Билли Портер, 2019
Билли Портер, 2019 / Фото: Vogue

Леди Гага в Brandon Maxwell, 2019
Леди Гага в Brandon Maxwell, 2019 / Фото: Vogue

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, оба в Saint Laurent, 2019
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, оба в Saint Laurent, 2019 / Фото: Vogue

Эмили Блант в Michael Kors, 2019
Эмили Блант в Michael Kors, 2019 / Фото: Vogue

Алекса Чанг в Alexachung, 2019
Алекса Чанг в Alexachung, 2019 / Фото: Vogue

Смотрите, как проходил "Оскар" в мире моды:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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