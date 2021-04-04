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Зірка серіалу Школа потрапила в базу "Миротворця": Я не зобов'язана любити свою країну

Сьогодні, 10:16

Ліза Василенко переїхала з України в Росію

Блогерка і зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко, яка раніше розповіла про ескорт і зґвалтування в 17 років, потрапила в базу сайту "Миротворець".

Там дівчина значиться як учасниця в інформаційних провокаціях Росії проти України.

Раніше в інтерв'ю уродженка Дніпра Василенко заявила, що "Україна з Росією сру*ся, і чомусь приплітають до цього інших людей, які не мають до конфлікту жодного відношення".

Ліза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Ставши відомою завдяки серіалу "Школа", а також відео в TikTok, Ліза переїхала до Москви і стала учасницею Xo Team House. Вона заявила, що "якщо трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те, що краще здохнути тут, ніж в Україні".

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В Instastories дівчина прокоментувала те, що вона тепер в "Миротворці". За її словами, це все "роздули" ЗМІ.

Скріншот: instagram.com/stories/elizabethvasilenko

"У мене два висловлювання з цього приводу. Перше – пизд*ць. Друге – звертаюся до фанатичних патріотів, які це зробили: хлопці, я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я в ній народилася... Зобов'язань у мене ніяких немає. Ні перед ким і ні перед чим", – сказала Василенко.

Скріншот: instagram.com/stories/elizabethvasilenko

Раніше Ліза Василенко розповіла про буллінг в старших класах.

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миротворець Ліза Василенко
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