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Зірка Школи Ліза Василенко про ескорт і зґвалтуваннія в 17 років: Мама почує це вперше

Сьогодні, 12:51

Актриса зізналася, як пережила зґвалтування в Москві

Блогерка і зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко розповіла про себе шокуючу історію, про яку не знають навіть її батьки – дівчина випадково потрапила в ескорт в Москві і була зґвалтована.

До того, як вона стала популярною, Ліза була моделлю і працювала в Кореї. Тоді дівчині ще навіть не виповнилося 18 років.

На той момент у Лізи був хлопець-тиран, який був проти того, щоб вона їхала так далеко – він заборонив дівчині їхати в Корею і порадив знайти "щось ближче". Після цього Ліза вирішила поїхати до Москви. Батькам вона сказала, що їде до подруги. Знайшла в соцмережі групу, де набирали дівчат в нібито модельне агентство.

Ліза Василенко
Ліза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

"Я тоді не знала взагалі, що таке ескорт", – згадала Ліза в інтерв'ю YouTube-каналу "Пушка".

За словами актриси, в Москві її підселили до іншої дівчини, яка була її покровителькою. Одного разу вона навіть відправила Лізу на побачення до дорослого заможного чоловіка. Василенко тоді вдалося уникнути неприємних наслідків через те, що її зовнішній вигляд не сподобався "папіку".

Через деякий час дівчина, у якої жила Ліза, запросила її на святкування свого дня народження, де майбутній зірці "Школи" підсипали в алкоголь невідомі речовини.

"Мене зґвалтували, без продовження – він не встиг нічого закінчити. Я пам'ятаю, що він зверху. Величезний, а я не можу вилізти, – згадує Ліза, зізнавшись, що навіть батьки не знають цю історію, – Навіть якщо мама буде дивитися це інтерв'ю, вона почує це вперше".

Ліза Василенко
Ліза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko/

Пізніше дівчина змогла вирватися і голяка вибігла на вулицю, де її підібрав таксист та безкоштовно довіз до квартири, в якій вона жила.

"У цей момент я стояла і думала, що моє життя закінчилося. Під'їжджає таксі, водій "не нашої" національності. Він сказав: "Я все розумію. Просто скажи, куди тебе довезти, я довезу, аби ти була ціла". Тоді я ох*ріла, що є люди ще хороші", – поділилася Єлизавета.

Нагадаємо, Демі Ловато зізналася, що втратила цноту в результаті зґвалтування.

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