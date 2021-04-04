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Звезда сериала Школа попала в базу "Миротворца": Я не обязана любить свою страну

Сегодня, 10:16

Лиза Василенко переехала из Украины в Россию

Блогер и звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, которая ранее рассказала об эскорте и изнасиловании в 17 лет, попала в базу сайта "Миротворец".

Там девушка числится как участница в информационных провокациях России против Украины.

Ранее в интервью уроженка Днепра Василенко заявила, что "Украина с Россией сру*ся, и почему-то приплетают к этому других людей, не имеющих к конфликту никакого отношения".

Лиза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Став известной благодаря сериалу "Школа", а также видео в TikTok, Лиза переехала в Москву и стала участницей Xo Team House. Она заявила, что "если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть здесь, чем в Украине".

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В Instastories девушка прокомментировала то, что она теперь в "Миротворце". По ее словам, это все "раздули" СМИ.

Скриншот: instagram.com/stories/elizabethvasilenko

"У меня два высказывания по этому поводу. Первое – пизд*ц. Второе – обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребят, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась... Обязательств у меня никаких нет. Ни перед кем и ни перед чем", – сказала Василенко.

Скриншот: instagram.com/stories/elizabethvasilenko

Ранее Лиза Василенко рассказала о буллинге в старших классах.

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