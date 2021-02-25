Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Юрій Горбунов зізнався, чи комплексує він через свій зріст

Сьогодні, 12:31

Телеведучий відповів на найпопулярніше питання

Популярний телеведучий Юрій Горбунов, який недавно записав трек з українськими зірками , в інтерв'ю "Слава + " розповів, чи комплексує він через зріст.

Горбунов здивувався, що в інтернеті вказана неправильна інформація. Юрій сказав, що у нього зріст не 168 сантиметрів, як пишуть, а 176 сантиметрів.

На питання, чому ж все все тоді вважають, що Горбунов невисокого зросту, він припустив, що через те що вони його дружина Катя Осадча весь час на підборах.

Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

"Може, тому що я весь час з Катею, а вона на каблуках. Якщо у мене зріст 176 сантиметрів навіть 177 сантиметрів, то у Каті – 179 сантиметрів. Візуально цього не видно. Але на підборах будь-яка дівчина завжди вище ", – прокоментував телеведучий

Також Горбунов зазначив, що у нього ніколи не було комплексів через зріст.

"У школі, на фізкультурі, я стояв якийсь четвертий або п'ятий", – згадав Юрій.

А ось через що він переживає – це вага. Телеведучий намагається стежити за тим, щоб не набирати зайві кілограми.

Раніше ми розповідали, що Потап кум Юрія Горбунова.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
MARUV, Єфросиніна, Полякова та інші взяли участь у флешмобі Потапа Українські зіркові тата, які обожнюють своїх дітей Український телеведучий розповів, як його пограбували на вокзалі у Києві
Юрій Горбунов
Реклама

Новини партнерів

Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Нежные и воздушные пончики на сметане: рецепт с фото
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Популярні статті

Сьогодні, 12:13Смачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

Сьогодні, 06:10Фаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

Вчора, 20:27Travel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Вчора, 17:47Смачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

Вчора, 15:21Зірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

Вчора, 15:08Смачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 14:50Зірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

Вчора, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 24 лютого: Близнюкам не можна ризикувати, а Ракам потрібно менше мріяти

23 лютогоПсихо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

23 лютогоЗірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

23 лютогоСмачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

23 лютогоЗірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? Ось 5 помилок під час випікання

Новини партнерів

Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Торт Наполеон классический советский
Торт Наполеон классический советский
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
Самые неловкие киноляпы в известных сериалах
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти