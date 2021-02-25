Юрій Горбунов зізнався, чи комплексує він через свій зріст

Телеведучий відповів на найпопулярніше питання

Популярний телеведучий Юрій Горбунов, який недавно записав трек з українськими зірками , в інтерв'ю "Слава + " розповів, чи комплексує він через зріст.

Горбунов здивувався, що в інтернеті вказана неправильна інформація. Юрій сказав, що у нього зріст не 168 сантиметрів, як пишуть, а 176 сантиметрів.

На питання, чому ж все все тоді вважають, що Горбунов невисокого зросту, він припустив, що через те що вони його дружина Катя Осадча весь час на підборах.

Катя Осадча і Юрій Горбунов Фото: instagram.com/kosadcha

"Може, тому що я весь час з Катею, а вона на каблуках. Якщо у мене зріст 176 сантиметрів навіть 177 сантиметрів, то у Каті – 179 сантиметрів. Візуально цього не видно. Але на підборах будь-яка дівчина завжди вище ", – прокоментував телеведучий

Також Горбунов зазначив, що у нього ніколи не було комплексів через зріст.

"У школі, на фізкультурі, я стояв якийсь четвертий або п'ятий", – згадав Юрій.

А ось через що він переживає – це вага. Телеведучий намагається стежити за тим, щоб не набирати зайві кілограми.

Раніше ми розповідали, що Потап кум Юрія Горбунова.

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