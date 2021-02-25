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Юрий Горбунов признался, комплексует ли он из-за своего роста

Сегодня, 12:31

Телеведущий ответил на популярный вопрос

Популярный телеведущий Юрий Горбунов, который недавно записал трек с украинскими звездами, в интервью "Слава+" рассказал, комплексует ли он из-за роста.

Горбунов удивился, что в интернете указана неправильная информация. Юрий сказал, что у него рост не 168 сантиметров, как пишут, а 176 сантиметров.

На вопрос, почему же все все тогда считают, что Горбунов невысокого роста, он предположил, что из-за того что они его жена Катя Осадчая все время на каблуках.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

"Может, потому что я все время с Катей, а она на каблуках. Если у меня рост 176 сантиметров даже 177 сантиметров, то у Кати – 179 сантиметров. Визуально этого не видно. Но на каблуках любая девушка всегда выше", – прокомментировал телеведущий

Также Горбунов отметил, что у него никогда не было комплексов из-за роста.

"В школе, на физкультуре , я стоял какой-то четвертый или пятый", – вспомнил Юрий.

А вот из-за чего он переживает – это вес. Телеведущий старается следить за тем, чтобы не набирать лишние килограммы.

Ранее мы рассказывали, что Потап кум Юрия Горбунова.

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