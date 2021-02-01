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Віктор Павлік про смерть сина: "Перший місяць плакав вранці, вдень і вночі"

Сьогодні, 10:42

Артист розповів, хто і як допомагає йому переживати горе

Син знаменитого українського співака Віктора Павліка помер у серпні минулого року після тривалої хвороби. Павлу Павліку був всього 21 рік. Віктор вперше розповів, як і хто допомагає йому впоратися з трагедією.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Павлік зізнався, що перший місяць після смерті сина був найскладнішим.

На питання журналістів про те, що і хто в насамперед допомагало йому пережити втрату, артист відповів: "Тільки Бог. І Катіна підтримка (Катерина Репяхова – дружина і концертна директорка Віктора – Ред.)".

Артист не став приховувати, що давав волю емоціям – плакав цілими днями.

Віктор Павлік з сином Павлом
Віктор Павлік з сином Павлом
Фото: Facebook-сторінка Віктора Павліка

"Думаю, що ця рана ніколи не загоїться, вона трошки притупляється, але перший час, перший місяць я просто плакав кожен день, не знаходив собі місця. Серед ночі я плакав, вранці прокидався, засипав – плакав, прокидався – плакав. І нині я, коли ми в Києві, щонеділі їжджу до Павлу на могилу, я з ним спілкуюся, ми молимося разом. Я дуже його відчуваю, дуже. І я знаю, що він бачить, він на небі, він мій янгол. Він дуже світла була дитина і він із Богом в раю, я в це свято вірю. Це мене тримає", – ділиться Павлік.

Віктор розповів, що написав пісню, присвячену синові і назвав її "Мій янгол".

Нагадаємо, молода дружина Павліка розповіла про фінансові проблеми пари.

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