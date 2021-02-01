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"Я регулярно хочу умереть": супруга Дмитрия Ступки рассказала о своих суицидальных мыслях

Сегодня, 17:46

Полина Логунова сделала признание

Супруга Дмитрия Ступки телеведущая Полина Логунова, которая недавно назвала причину возможного развода с мужем, призналась, что иногда ее посещают мысли о суициде. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Полина считает себя очень сильной. По ее словам, она может справиться с любимы проблемами и все пережить. Но она призналась, что иногда у нее бывает суицидальные мысли.

Полина Логунова
Полина Логунова
Фото: пресс-служба

"Я регулярно хочу умереть. Мне иногда так невыносимо больно, что мне кажется, я не могу этого терпеть. И я реально хочу физически исчезнуть. И состояние суицидальное у меня последнее время учащается, потому что я очень резко и быстро продвигаюсь", – откровенно рассказала Полина программе "Зірковий шлях".

Жена Дмитрия Ступки добавила, что не планирует ничего с собой делать.

"Я не планирую самоубийство, ни в коем случае, но это состояние, когда тебе хочется исчезнуть", – призналась Полина.

Смотрите эксклюзивное интервью Полины Логуновой для программы "Зірковий шлях":

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Дмитрий Ступка Полина Логунова Зірковий шлях
Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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