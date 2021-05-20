Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Я не хотіла цієї дитини: дружина Тимура Мірошниченка зізналася, що пережила викидень

Сьогодні, 14:29

Телеведуча завагітніла через місяць, як стала жити разом з Тимуром Мірошниченком

Інна Мірошниченко
Інна Мірошниченко
Фото: скриншот

Телеведучі Тимур і Інна Мірошниченко втратили першу дитину на ранньому терміні. Це сталося через місяць після того, як пара почала жити разом. Як вони пережили це період і чому Інна не хотіла дитину, телеведучі розповіли в інтерв'ю Аліні Доротюк на її Youtube-каналі.

Після того, як пара почала жити разом Тимур почав говорити Інні про дітей, а вона до них була не готова, адже планувала будувати свою кар'єру.

Для мене декрет був синонімом професійної смерті.

Але вже через місяць, як пара стала жити разом, Інна дізналася, що вона чекає дитину. Тимур цій новині дуже зрадів, а от Інна – ні, адже була до цього не готова. Через три тижні після того, як пара дізналася про вагітність, вони втратили дитину.

"Це було дуже швидко. Я тільки звикла до новини, що у нас буде дитина, як ми дізнаємося, що серцебиття немає. Я думаю, що так склалося саме через те, що ці три тижні поки звикала, я постійно думала про те, що я не хотіла цю дитину, що я не готова до неї. А організм же відчуває, що це небажана вагітність, тоді навіщо її затримувати?" – зізналася Інна Мірошниченко.

Після цього випадку пара дуже швидко змогла знову завагітніти і через день після того, як Інна дізналася, що вона чекає дитину, Тимур зробив їй пропозицію.

Зараз пара виховує двох дітей – Мію і Марко.

Читайте також про те, що Тимур Мірошниченко шокував майбутню дружину своєю поведінкою, коли хотів з нею познайомитися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
На місяць можна заробити 70 тисяч гривень - зірки чесно про свій заробіток в Instagram Йтимуть в декрет тепер по-новому. Зеленський підписав закон Хочуть 6 дітей і одного усиновити! Сміливі плани італійської дизайнерки і зірки футболу
діти Тимур Мірошниченко Інна Мірошниченко
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

Вчора, 19:21Зірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

Вчора, 16:05Events

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Вчора, 08:15Здорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

Вчора, 00:54Зірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

18 травняЗірково

Менша Полякова поміняла стиль. Тепер її порівнюють з Леді Гагою

18 травняEvents

День ангела Ірини: красиві привітання в прозі і віршах

17 травняЗірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

17 травняЗірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

17 травняЗірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
5 блюд из кухни Беларуси вы просто обязаны попробовать
5 блюд из кухни Беларуси вы просто обязаны попробовать
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти