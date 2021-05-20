Я не хотіла цієї дитини: дружина Тимура Мірошниченка зізналася, що пережила викидень

Телеведуча завагітніла через місяць, як стала жити разом з Тимуром Мірошниченком

Інна Мірошниченко Фото: скриншот

Телеведучі Тимур і Інна Мірошниченко втратили першу дитину на ранньому терміні. Це сталося через місяць після того, як пара почала жити разом. Як вони пережили це період і чому Інна не хотіла дитину, телеведучі розповіли в інтерв'ю Аліні Доротюк на її Youtube-каналі.

Після того, як пара почала жити разом Тимур почав говорити Інні про дітей, а вона до них була не готова, адже планувала будувати свою кар'єру.

Для мене декрет був синонімом професійної смерті.

Але вже через місяць, як пара стала жити разом, Інна дізналася, що вона чекає дитину. Тимур цій новині дуже зрадів, а от Інна – ні, адже була до цього не готова. Через три тижні після того, як пара дізналася про вагітність, вони втратили дитину.

"Це було дуже швидко. Я тільки звикла до новини, що у нас буде дитина, як ми дізнаємося, що серцебиття немає. Я думаю, що так склалося саме через те, що ці три тижні поки звикала, я постійно думала про те, що я не хотіла цю дитину, що я не готова до неї. А організм же відчуває, що це небажана вагітність, тоді навіщо її затримувати?" – зізналася Інна Мірошниченко.

Після цього випадку пара дуже швидко змогла знову завагітніти і через день після того, як Інна дізналася, що вона чекає дитину, Тимур зробив їй пропозицію.

Зараз пара виховує двох дітей – Мію і Марко.

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