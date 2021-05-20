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Я не хотела этого ребенка: супруга Тимура Мирошниченко призналась, что пережила выкидыш

Сегодня, 14:29

Телеведущая забеременела спустя месяц, как стала жить вместе с Тимуром Мирошниченко

Инна Мирошниченко
Инна Мирошниченко
Фото: скриншот

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко потеряли первого ребенка на раннем сроке. Это случилось через месяц после того, как пара начал жить вместе. Как они пережили это период и почему Инна не хотела ребенка, телеведущие рассказали в интервью Алине Доротюк на ее Youtube-канале.

После того, как пара начала жить вместе Тимур начал говорить Инне о детях, а она к ним была не готова, ведь планировала строить свою карьеру.

Для меня декрет был синонимом профессиональной смерти.

Но уже через месяц, как пара стала жить вместе, Инна узнала, что она ждет ребенка. Тимур этой новости очень обрадовался, а вот Инна – нет, ведь была к этому не готова. Через три недели после того, как пара узнала о беременности, они потеряли ребенка.

"Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет. Я думаю, что так сложилось именно из-за того, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?" – призналась Инна Мирошниченко.

После этого случая пара очень быстро смогла снова забеременеть и через день после того, как Инна узнала, что она ждет ребенка, Тимур сделал ей предложение.

Сейчас пара воспитывает двоих детей – Мию и Марко.

Читайте также о том, что Тимур Мирошниченко шокировал будущую супругу своим поведением, когда хотел с ней познакомиться.

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Источник: Сегодня
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