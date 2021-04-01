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Величезний уламок комети впаде на Європу через 48 годин

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Фільм-катастрофа з 1 квітня доступний для перегляду онлайн на OLL.TV

Фільм-катастрофа "Гренландія", що вийшов в 2020 році, в якому комета Кларк може знищити майже всю Землю, випущений в унісон з тривожними реаліями часу. Шлях до порятунку сім'ї головного героя Джоша Гаріті (Джерард Батлер) в картині непростий. Перемагаючи паніку, страх і хаос, вони намагаються досягти секретного бункера в Гренландії, пропуск в який отримують тільки обрані земляни. Тепер фільм можна подивитися онлайн на OLL.TV.

"Гренландія"
"Гренландія"
Фото: themoviedb.org

Режисером фільму виступив Рік Роман Во, який раніше зняв такі кінохіти, як "Падіння ангела", "Стукач", "В тіні" і "Злочинець". А головну роль зіграв Джерард Батлер, на рахунку у якого вже понад 45 фільмів.

"Гренландія"
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Цікаві факти:

  • Спочатку головну роль у проєкті мав зіграти Кріс Еванс, а режисером виступити Ніл Бломкамп, проте обидва відмовилися на ранніх етапах виробництва. У результаті постановником виступив Рік Роман Во, з яким Джерард Батлер працював над "Падінням Ангела".
  • У процесі фільмування жодна тварина не постраждала. За цим пильно стежили представники відповідних організацій.

"Гренландія"
"Гренландія"
Фото: themoviedb.org

  • Комету назвали ім'ям сера Артура Ч.Кларка (1917-2008). У 1993 році він випустив роман "Молот Господній", в якому описав зіткнення Землі з астероїдом, який вбиває планету. Роман передує фільмам "Армагеддон" (1998) і "Зіткнення з безоднею" (1998).
  • Один і той же звуковий ефект подвійної звукової стріли використовується для входу в атмосферу кожного фрагмента.
  • Це другий фільм-катастрофа з Джерардом Батлером, перший – "Геошторм" (2017).

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