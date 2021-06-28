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Всі обговорюють: Lil Nas X поцілувався з танцюристом на премії BET Awards (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 13:09
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Скандально відомий репер Lil Nas X під час свого номера на BET Awards, що нагадує музичне відео Майкла Джексона Remember the Time, поцілувався з чоловіком
Репер Lil Nas X поцілувався з танцюристом на BET Awards
Репер Lil Nas X поцілувався з танцюристом на BET Awards / Фото: YouTube

22-річний американський репер Lil Nas Х минулої ночі на премії BET Awards, де Cardi B оголосила про другу вагітність, влаштував дивовижну виставу. Він вийшов на сцену зі своїм хітом Montero (Call Me By Your Name), до нього приєдналися танцюристи, схожі на єгиптян із фільмів. Весь номер був відсиланням до відео Майкла Джексона на Remember the Time.

Lil Nas X закінчив свій неймовірний виступ поцілунком із хлопцем з балету. Нагадаємо, що в 2019 році виконавець оголосив, що він гей, а ще виграв дві "Греммі".

Реакція в Twitter на цей перфоманс Lil Nas X була здебільшого позитивною. Виступ, до речі, відбувся наприкінці прайд-вікенду.

У березні цього року вийшов кліп на пісню Montero (Call Me By Your Name), який зняла українка Таню Муіньо. Відеоробота наробила шуму в Мережі, не тільки через біблійні алюзії, а й через гомосексуальний підтекст. Чого тільки варта сцена з приватним танцем, який репер виконує на колінах у Сатани.

Проте трек виявився на вершині чарту синглів Billboard Global 200.

Після виходу цього кліпу Lil Nas Х потрапив у ще один скандал – разом із Nike він випустив кросівки з людською кров'ю.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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