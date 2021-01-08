Дочка Валерія Меладзе, яка зламала шию вперше вийшла на зв'язок

Вона опублікувала в своєму Instagram коротке повідомлення

Дочка відомого співака Валерія Меладзе 18-річна Аріна, яка на Різдво зламала шию, вперше після інциденту вийшла на зв'язок і розповіла про своє самопочуття. Вона опублікувала в Instagram повідомлення й подякувала шанувальникам за підтримку.

За словами Аріни, все не так погано, як могло би бути, оскільки вона зламала "тільки один хребець". Дівчина порадила підписникам бути обережними.

"Величезне дякую всім за слова підтримки. Все не так погано, як могло бути: зламаний один хребець. Всім здоров'я у 2021 році. Будьте обережні", – написала вона.

Фото: Instagram | Meladzearina

За яких обставин дочка Меладзе травмувалася, досі невідомо.

Аріна народилася у шлюбі Валерія Меладзе з першою дружиною Іриною Малухіною. Окрім Аріни, від першої дружини у співака є ще дві дочки – Інга та Софія.

Нагадаємо, раніше дочка Меладзе опублікувала фото з лікарні. "Зламати шию на Різдво чек", – написала дівчина.

Фото: Instagram | Meladzearina

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