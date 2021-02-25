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Поліна Неня заявила, що її колишній чоловік знову викрав її доньку Теону

Сьогодні, 18:47

Юрій Чернецький поставив журналістці ультиматум

Колишній цивільний чоловік видавчині, журналістки і голови громадської організації #жінкіUA Поліни Нені Юрій Чернецький знову викрав їхню дочку Теону. Чоловік заявив, що не поверне дитину до тих пір, поки Поліна не виконає його умови. За словами самої Поліни в її Facebook-акаунті, цей ультиматум Чернецький передав через їхнього середнього сина Теодора, якого повернув після незаконної і неузгодженої "подорожі Україною".

Поліна Неня с дочкою
Поліна Неня с дочкою
Фото: прес-служба

21 лютого Юрій Чернецький забрав двох дітей – сина Теодора і дочку Теону – без згоди Поліни та в порушенні рішення суду, згідно з яким місце проживання дітей визначено з мамою. За погодженням, також визначено чіткий часовий графік спілкування Чернецького з дітьми. На ніч дітей перестали давати після того, як 4-річна дочка стала свідком того, як вночі у квартирі тата поклали обличчям у підлогу і проводили обшук квартири на предмет знаходження наркотиків.

Рішення Шевченківського районного суду м.Києва
Рішення Шевченківського районного суду м.Києва
Фото: прес-служба

Юрій мав привезти Теону і Теодора 21 лютого о 21:00. Замість цього о 20:30 він надіслав адвокату Ньоні Катерині Маличенко голосове повідомлення: "Шановна Катерина, я ставлю вас до відома, що я взяв дітей і поїхав з ними в подорож по Україні. Передайте, будь ласка, це Поліні, бо у мене з нею немає зв'язку. І якщо ви в публічній площині будете розводити шум, у нас будуть дуже довгі й нудні "стрибки".

Поліна з адвокатом у ту ж мить же звернулися до Дніпровського РВВС і написали заяву. Місце знаходження з'ясували швидко, але в розмові з адвокатом, Юрій сказав, що привезе дітей 24 лютого, "якщо ви з Поліною будете себе добре вести". У 24 лютого ввечері додому зайшов Теодор без Теони та передав мамі ультиматум батька.

Поліна Неня з Теодором і Теоною
Поліна Неня з Теодором і Теоною
Фото: прес-служба

Умови Чернецького полягають у зміні графіка його перебування з дітьми – Юрій хоче забирати й віддавати їх, як і коли йому зручно. На цей момент місцеперебування дівчинки невідомо, вона в розшуку.

Колишній цивільний чоловік Поліни Юрій Чернецький знаходиться в судовому процесі за статтею Кримінального кодексу за поширення наркотичних засобів і психотропних препаратів. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. У жовтні Чернецькому обрали запобіжний захід – нічний арешт, коли він має перебувати виключно за місцем проживання. Однак за цей час він вже двічі перетинав кордон України. Крім заборони на виїзд за межі України йому заборонено керувати транспортним засобом і носити зброю, проте він сам публікує в соцмережах відео, як він їде містом за кермом Porsche Panamera.

Юрій Чернецький
Юрій Чернецький
Фото: прес-служба

Як стверджує Поліна, вона ніколи не перешкоджала спілкуванню дітей з батьком, хоча утримує їх повністю сама – борг Чернецького по аліментах на сьогодні становить майже мільйон гривень.

Нагадаємо, у 2019-2020 роках протягом 99 днів Чернецький утримував доньку Теону, не даючи дитині можливості ні бачити, ні спілкуватися з мамою.

Тоді ж Поліна Неня розповіла, як правильно вирішувати такі питання на законодавчому рівні і як жінці захистити свої права.

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