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У родині Аліни Гросу сталося горе

Сьогодні, 15:44

Померла бабуся співачки

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно прокоментувала свій роман з російським актором , поділилася з шанувальниками сумною новиною. У артистки померла бабуся.

В Instagram Аліна опублікувала спільне чорно-біле відео з бабусею і розповіла, що тільки місяць тому її відвідувала.

"Тільки що дізналася. Всього лише місяць пройшов, з того моменту, як ми бачилися. Ну як так. Будемо пам'ятати назавжди.", – написала Гросу.

GROSU (@alina_grosu)

Бабуся Аліни Гросу жила в селі Білоусівка Чернівецької області.

Шанувальники підтримали співачку.

"Сил вашій родині", "Тримайтеся", "Це велике горе", – написали в Мережі.

Нагадаємо, недавно стало відомо про смерть учасника "Україна має талант" Петра Сказківа.

Раніше Настя Каменських повідомила про смерть батька . Також недавно помер український дизайнер Сергій Єрмаков.

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