Аліна Гросу про роман з російським актором: "Відповідь не очевидна?"
Співачка відповіла на запитання шанувальників
Українська співачка Аліна Гросу, яка засипала Мережу спільними фото з російським актором Романом Полянським, прокоментувала їхній можливий роман.
В Instastories Аліна дала неоднозначну відповідь на запитання про стосунки з Романом.
"Ви з Романом пара?" – написала одна з підписниць Аліни.
"Відповідь не очевидна?" – відреагувала Гросу. Вона також додала нове чорно-біле фото з Полянським.
До речі, фотосесія з коханою людиною – чудова ідея для подарунка до Дня всіх закоханих. Дізнайтеся, що ще можна подарувати коханій людині на День святого Валентина.
Зазначимо, що раніше Аліна опублікувала серію фото з Романом і в описі оголосила про майбутню прем'єру пісні "Полотенце". Гросу також додала, що це буде дует.
Нагадаємо, що чутки про роман Аліни Гросу та Романа Полянського з'явилися в січні, коли вони разом вирушили на відпочинок.
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