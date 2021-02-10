Аліна Гросу про роман з російським актором: "Відповідь не очевидна?"

Співачка відповіла на запитання шанувальників

Українська співачка Аліна Гросу, яка засипала Мережу спільними фото з російським актором Романом Полянським, прокоментувала їхній можливий роман.

В Instastories Аліна дала неоднозначну відповідь на запитання про стосунки з Романом.

"Ви з Романом пара?" – написала одна з підписниць Аліни.

"Відповідь не очевидна?" – відреагувала Гросу. Вона також додала нове чорно-біле фото з Полянським.

До речі, фотосесія з коханою людиною – чудова ідея для подарунка до Дня всіх закоханих. Дізнайтеся, що ще можна подарувати коханій людині на День святого Валентина.

Скріншот: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що раніше Аліна опублікувала серію фото з Романом і в описі оголосила про майбутню прем'єру пісні "Полотенце". Гросу також додала, що це буде дует.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що чутки про роман Аліни Гросу та Романа Полянського з'явилися в січні, коли вони разом вирушили на відпочинок.

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