Помер учасник шоу "Україна має талант"

У нього був рак

Помер фіналіст сьомого сезону шоу "Україна має талант" цимбаліст Петро Сказків. Про це повідомила Наталія Кульчицька в Facebook.

"Карпати сумують. Зупинилося серце нашого цимбаліста. Вічна тобі пам'ять, Петрусю", – написала вона.

Петро Сказків Фото: Скріншот з YouTube

Музикантові було 33 роки. У грудні минулого року Петро повідомив, що у нього діагностували рак легенів і звернувся за допомогою до небайдужих.

В "Україна має талант" Петро брав участь 2015 року. Тоді він дійшов до фіналу.

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