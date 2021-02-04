Помер учасник шоу "Україна має талант"
У нього був рак
Помер фіналіст сьомого сезону шоу "Україна має талант" цимбаліст Петро Сказків. Про це повідомила Наталія Кульчицька в Facebook.
"Карпати сумують. Зупинилося серце нашого цимбаліста. Вічна тобі пам'ять, Петрусю", – написала вона.
Музикантові було 33 роки. У грудні минулого року Петро повідомив, що у нього діагностували рак легенів і звернувся за допомогою до небайдужих.
В "Україна має талант" Петро брав участь 2015 року. Тоді він дійшов до фіналу.
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