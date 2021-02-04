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Помер учасник шоу "Україна має талант"

Сьогодні, 17:10

У нього був рак

Помер фіналіст сьомого сезону шоу "Україна має талант" цимбаліст Петро Сказків. Про це повідомила Наталія Кульчицька в Facebook.

"Карпати сумують. Зупинилося серце нашого цимбаліста. Вічна тобі пам'ять, Петрусю", – написала вона.

Петро Сказків
Петро Сказків
Фото: Скріншот з YouTube

Музикантові було 33 роки. У грудні минулого року Петро повідомив, що у нього діагностували рак легенів і звернувся за допомогою до небайдужих.

В "Україна має талант" Петро брав участь 2015 року. Тоді він дійшов до фіналу.

Нагадаємо, нещоавно стало відомо про смерть зірки серіалу "Молодіжка". Причиною смерті Юрія Лахіна стали ускладнення, викликані COVID-19.

Раніше Настя Каменських повідомила про смерть батька. Також нещодавно помер український дизайнер Сергій Єрмаков.

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