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У Петра Мамонова відмовляє серце – ЗМІ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
14 липня, 16:12
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Знаменитий артист перебуває у вкрай важкому стані. У лідера "Звуки Му" вже відмовили нирки, почався сепсис. Музикант був госпіталізований на початку липня цього року
Петро Мамонов знаходиться в критичному стані
Петро Мамонов знаходиться в критичному стані / Фото: facebook.com/onlinekpru

На початку липня 70-річного Петра Мамонова госпіталізували з COVID-19. Тоді у музиканта на 87% були уражені легені – його стан оцінювали як тяжкий. Як пише "СтарХит", у артиста починає відмовляти серце.

Лікарі борються за життя Петра Мамонова ось уже третій тиждень. Як стверджує інсайдер, зараз лідер "Звуки Му" підключений до апарата з дозатором, який подає спеціальний препарат у вену, щоб серце артиста зовсім не зупинилося.

Петро Мамонов у важкому стані в реанімації / Фото: колаж "Сьогодні"
Петро Мамонов у важкому стані в реанімації / Фото: колаж "Сьогодні"

Артист вже кілька днів перебуває у критичному стані. У нього вже відмовили нирки, почався сепсис. Раніше дружина Петра Мамонова повідомила, що вже не вірить в диво і готується до гіршого.

Легені цілком і повністю на ШВЛ. Він у комі... Сьогодні вже 18-ту добу. Там вже навіть немає спроб самостійного дихання, все набагато складніше. Кошмар зараз буде. Мені важко... Коли була надія, то говорила із задоволенням, а зараз, коли все, кранти, чого вже там, – каже Ольга Мамонова.

Зазначимо, що два роки тому лікарі врятували життя лідеру "Звуки Му", коли у нього стався інфаркт. Артистові було потрібно декілька років, щоб повернутися до активної творчої діяльності.

Раніше ми повідомляли, що від коронавірусу помер ексчоловік Алли Пугачової.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться у відеосюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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