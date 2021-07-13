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Помер колишній чоловік Алли Пугачової

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
13 липня, 22:32
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Кінорежисер тиждень тому був госпіталізований із коронавірусом
Олександр Стефанович і Алла Пугачова / колаж "Сьогодні"
Олександр Стефанович і Алла Пугачова / колаж "Сьогодні"

У Москві помер 76-річний кінорежисер Олександр Стефанович, колишній чоловік російської співачки Алли Пугачової, який тиждень тому потрапив до лікарні з коронавірусом.

Про це повідомив телеграм-канал Baza.

"Останнім часом він лежав у реанімації в лікарні імені Бахрушина зі значним ураженням легенів через ковід", – йдеться в повідомленні.

Водночас сам режисер раніше спростовував інформацію про те, що він хворий на коронавірус. У розмові з журналістом російського РБК 5 липня він повідомив, що у нього гостре респіраторне захворювання (ГРЗ).

Стефанович – другий чоловік Алли Пугачової, вони одружилися в 1977 році, їхній шлюб тривав три роки.

Не тільки чоловік Пугачової

Олександр Стефанович народився у 1944 році в Ленінграді. З 1970 року працював режисером-постановником на "Мосфільмі" і відомий передусім як режисер музичного кіно. Саме він зняв перший радянський кіномюзикл під назвою "Дорогий хлопчик", який вийшов у 1974 році.

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Крім того, Стефанович знімав перші в СРСР і Росії музичні кліпи, і був успішним кінодраматургом і фотохудожником.

Вважається, що він відіграв значну роль у створенні сценічного образу Алли Пугачової.

Стефанович також знімався у кіно як актор.

Нагадаємо, 5 липня стало відомо, що на 82-му році життя в Росії помер знаменитий актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов.

Ми також писали, що у Сполучених Штатах на 86-му році життя помер актор і режисер Роберт Дауні – старший, батько голлівудського актора Роберта Дауні – молодшого.

Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

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