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Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Сегодня, 11:41

По словам SLAVIA, ее супруг ходит на ночные медитации

Певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая выпустила провокационную песню, годами была за спиной своего звездного мужа – Михаила Хомы, солиста DZIDZIO. Однако недавно SLAVIA решилась выйти из его тени и выпустила хит – "Я тобі не мамка". Как оказалось, в отношениях супругов не все так гладко, как может показаться.

По словам SLAVIA, создание этой песни от супруга она долго скрывала, а когда состоялась премьера композиции, DZIDZO даже не поддержал супругу.

"Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой в один день со мной тоже была премьера клипа. Говорю: "Почему ты поздравил ее, неужели она роднее, ну как?" – вспоминает певица в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Выяснилось, что песня "Я тобі не мамка" – автобиографическая. Особенно, фраза "На якій медитації ти був цілу ніч?" По словам Ярославы, ее супруг действительно ходит на ночные медитации, не предупредив ее, что его не будет дома до утра.

"Бывает у него. Причем меня не предупреждает, а я всю ночь не сплю и думаю, что с ним что-то произошло. Всех поднимаю на уши ночью. А он утром перезванивает, что вот я был на медитации", – говорит SLAVIA.

По словам певицы, она допускала мысль о возможных романах DZIDZO на стороне, но "держала все мысли в себе".

Напомним, DZIDZIO рассказал о смерти отца.

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DZIDZIO
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