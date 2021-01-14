Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Творця "Єралашу" знову ввели в медикаментозну кому

Сьогодні, 15:30

Артист заразився коронавірусом

Майже місяць художній керівник "Єралашу", режисер і сценарист Борис Грачевський знаходиться в лікарні з COVID-19. Нещодавно режисера ввели в кому, після чого його стан став поліпшуватися. Однак сьогодні стало відомо, що медики були змушені знову вдатися до медикаментозного сну, повідомляє "СтарХит".

Зараз лікарі оцінюють стан Бориса Юрійовича як важкий. Поки вони не можуть дати ніяких прогнозів щодо його відновлення.

Борис Грачевський
Борис Грачевський
Фото: Скріншот з YouTube

Зазначимо, що Грачевского госпіталізували в одну з московських лікарень ще 27 грудня.

Нагадаємо, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов потрапив до лікарні з COVID-19. Раніше ми повідомляли, що Аліса Фрейндліх госпіталізована з COVID-19.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Рідна сестра Ольги Бузової перенесла інсульт Ноги важкі і голова паморочиться: Григорій Чапкіс зле почувається після виписки з лікарні Стільки уколів, що сидіти ні на чому: Чапкіс вийшов на зв'язок після чергової госпіталізації
кінорежисер здоров'я зірок
Реклама

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Fun

Старий Новий рік-2021: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 07:00Fun

Обрізання Господнє: історія, традиції свята, що не можна робити цього дня

Сьогодні, 06:30Events

День святого Василя: привітання з днем ангела

Вчора, 23:13Fun

Привітання зі Старим Новим роком-2021: прикольні СМС, вірші і картинки

Вчора, 21:00Fun

Старий Новий рік-2021: красиві привітання в прозі, листівки і картинки

Вчора, 18:05Шоу-бізнес

Олександр Еллерт розповів, чи був секс на "Холостячці"

Вчора, 17:05Психологія

Добірка красивих щедрівок на старий Новий рік

Вчора, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Вчора, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

12 січняEvents

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

12 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

12 січняFun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

12 січняEvents

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

12 січняFood

Оригінальні частування на старий Новий рік: рецепти з фото

12 січняFood

Тісто для вареників на старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

Новини партнерів

Главное за ночь: "украинская Джоли" в ВСУ и драма Аллы Мазур
Главное за ночь: "украинская Джоли" в ВСУ и драма Аллы Мазур
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Симптомы, указывающие на легкую форму COVID-19
Симптомы, указывающие на легкую форму COVID-19
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Крапивина заговорила о романе Лободы и Линдеманна
Крапивина заговорила о романе Лободы и Линдеманна
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека
Как долго ковид может скрыто существовать в организме человека

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти