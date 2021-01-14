Творця "Єралашу" знову ввели в медикаментозну кому

Артист заразився коронавірусом

Майже місяць художній керівник "Єралашу", режисер і сценарист Борис Грачевський знаходиться в лікарні з COVID-19. Нещодавно режисера ввели в кому, після чого його стан став поліпшуватися. Однак сьогодні стало відомо, що медики були змушені знову вдатися до медикаментозного сну, повідомляє "СтарХит".

Зараз лікарі оцінюють стан Бориса Юрійовича як важкий. Поки вони не можуть дати ніяких прогнозів щодо його відновлення.

Борис Грачевський Фото: Скріншот з YouTube

Зазначимо, що Грачевского госпіталізували в одну з московських лікарень ще 27 грудня.

Нагадаємо, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов потрапив до лікарні з COVID-19. Раніше ми повідомляли, що Аліса Фрейндліх госпіталізована з COVID-19.

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