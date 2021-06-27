Стан МакSим погіршився: заява представника співачки

У червні популярну російську співачку МакSим госпіталізували з важкою пневмонією. Зараз вона знаходиться в комі

Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Стан 38-річної російської співачки МакSим, вона ж Марина Абросимова, не покращується. ЗМІ пишуть, що ураження легень досягло вже більше 80%, хоча раніше показник був нижчим.

У той же час представник співачки не поспішає коментувати ситуацію.

"Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї і близьких – кожна людина має право на приватність, незважаючи на те, що є публічною особою", – цитує "Стархіт" слова джерела.

Нагадаємо, співачка МакSим була госпіталізована після концерту. У неї діагностували пневмонію, а коли стан зірки погіршився – її ввели у штучну кому.

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Відомо, що в момент надходження до лікарні у МакSим були вражені 40% легень, зараз за різними даними ця цифра зросла до 75-80%. Повідомляється, також, що співачку перевели на ЕКМО, оскільки апарат ШВЛ не справляється. Лікарі ніяких прогнозів не дають.

У 2019 МакSим потрапила в аварію по дорозі в аеропорт, після чого зробила велику перерву в кар'єрі. Деякий час вона не спілкувалася з журналістами, та восени минулого року знову вийшла в світ.

У Марини є дві дочки – 12-річна Олександра і 6-річна Марія. За дівчатками доглядають родичі і няні.

Кому зірки довіряють свою здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше МакSим розповіла про втрату третьої дитини на пізньому терміні вагітності.