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Состояние МакSим ухудшилось: заявление представителя певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 14:45
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В июне популярную российскую певицу МакSим госпитализировали с тяжелой пневмонией. Сейчас она находится в коме
Певица МакSим находится в критическом состоянии
Певица МакSим находится в критическом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

Состояние 38-летней российской певицы МакSим, она же Марина Абросимова, не улучшается. СМИ пишут, что поражение легких достигло уже более 80%, хотя ранее показатель был ниже.

В то же время представитель певицы не спешит комментировать ситуацию.

"Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", – цитирует "СтарХит" слова источника.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована после концерта. У нее диагностировали пневмонию, а когда состояние звезды ухудшилось – ее ввели в искусственную кому.

Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Известно, что в момент поступления в больницу у МакSим были поражены 40% легких, сейчас по разным данным эта цифра выросла до 75-80%. Сообщается, также, что певицу перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Врачи никаких прогнозов не дают.

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В 2019 году МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт, после чего сделала большой перерыв в карьере. Некоторое время она не общалась с журналистами, но осенью прошлого года снова вышла в свет.

У Марины есть две дочери — 12-летняя Александра и 6-летняя Мария. За девочками присматривают родственники и няни.

Кому звезды доверяют свою здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее МакSим рассказала о потере третьего ребенка на позднем сроке беременности.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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