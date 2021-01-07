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"Зламала шию": дочка Валерія Меладзе госпіталізована (фото)

Сьогодні, 16:15

Подробиці не розголошуються

2021 рік почався з пригод в родині Валерія Меладзе. Молодша дочка співака Аріна зламала шию.

В InstaStories вона опублікувала фото з лікарні і підписала, що прекрасний початок року. Через деякий час вона розповіла, що у неї перелом шиї, а потім видалила цю сторіз.

"Зламати шию в Різдво чек", – написала дівчина.

Аріна не стала розповідати, як так вийшло. Дочка Меладзе цікавиться спортом. У Мережі припустили, що може з зимовими активностями пов'язана травма.

Дочка Валерія Меладзе Аріна
Дочка Валерія Меладзе Аріна
Фото: instagram.com/meladzearina/

Аріні Меладзе 18 років. Вона не дуже активно веде соцмережі. В одному зі своїх інтерв'ю зірковий батько розповідав, що дочка хоче стати лікарем.

Нагадаємо, заняття серфінгом закінчилися для Регіни Тодоренко травмою ноги .Телеведущая потрапила до лікарні на Балі. Також сьогодні стало відомо, що Григорія Чапкіса госпіталізовано після перенесеної пневмонії.

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Валерій Меладзе
Джерело: instagram.com/meladzearina/
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