Григорія Чапкіса знову госпіталізували після перенесеної двобічної пневмонії

Про це повідомив син хореографа

90-річного українського хореографа і суддю шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса після перенесеної двобучної пневмонії знову госпіталізували. Про це повідомив його син Грег у себе в Instagram .

Син закликав усіх молитися за здоров'я його батька.



Нагадаємо, що в грудні Григорія Чапкіса госпіталізували в лікарню з двобічною пневмонією. Напередодні Нового року хореографа виписали. Раніше син Чапкіса розповідав, що його батькові стало краще.

Сам Григорій Миколайович теж виходив на зв'язок з шанувальникам і опублікував селфі з лікарні . Також хореограф розповідав, що за ним добре доглядають медики, він приймає антибіотики. Тест на COVID-19 показував негативний результат. В недавньому інтерв'ю він зізнався , що "боїться смерті" і "переживає за свою молоду дружину".

Раніше син Григорія Чапкіса розповів, що думає про молоду дружину його батька.

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