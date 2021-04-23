Слава Камінська зізналася, що вживала наркотики: Я в шоу-бізнесі давно – все пробувала
Екс-учасниця НЕАНГЕЛІВ розповіла, що пробувала майже всі заборонені речовини, але "тільки не кололась"
Ні для кого не секрет, що серед публічних особистостей є ті, хто вживає заборонені речовини. Слава Камінська, яка після розпаду групи НЕАНГЕЛИ почала сольну кар'єру, на стала вийнятком.
В інтерв'ю для YouTube-каналу Влада vs Влащенко Слава зізналася, що їй не вистачає тієї енергії, яку під час концертів їй давали шанувальники. "Ось зараз мені цього дуже не вистачає. І я вже думаю, може в алкашці знайти свою енергію. Але не можу – діти", – сказала співачка.
На запитання ведучої, чи пробувала Камінська якісь наркотики, та відповіла: "Звичайно. Я в шоу-бізнесі давно. Все пробувала. Абсолютно все пробувала".
Слава пояснила це інтересом до нового: "Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, нові дізнаватися відчуття. Я пробувала все. Але тільки не кололась", – сказала виконавиця.
Кокаїн Камінська називає допінгом для артистів. Ця речовина, за словами співачки, допомагає зосередитися і прискорює мислення, проте дія його триває не довго.
"Будь-яка карета перетворюється на гарбуз. І ці серотонінові ями – це жахливо", – поділилася екс-учасниця НЕАНГЕЛІВ.
Вона додала, що дуже довго приходила до тями після вживання: "У мене дуже важко проходили всі ці моменти після гулянок".
При цьому Слава Камінська зазначає, що перед виступом ніколи не вживала заборонені речовини, та алкоголь могла собі дозволити. А одного разу НЕАНГЕЛИ зірвали зйомки кліпу, бо напилися абсенту. Ролик, каже Слава, так і не вийшов.
Раніше Слава Камінська розповіла, чому досі лається з колишнім чоловіком.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше