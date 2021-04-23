Слава Камінська зізналася, що вживала наркотики: Я в шоу-бізнесі давно – все пробувала

Екс-учасниця НЕАНГЕЛІВ розповіла, що пробувала майже всі заборонені речовини, але "тільки не кололась"

Ні для кого не секрет, що серед публічних особистостей є ті, хто вживає заборонені речовини. Слава Камінська, яка після розпаду групи НЕАНГЕЛИ почала сольну кар'єру, на стала вийнятком.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Влада vs Влащенко Слава зізналася, що їй не вистачає тієї енергії, яку під час концертів їй давали шанувальники. "Ось зараз мені цього дуже не вистачає. І я вже думаю, може в алкашці знайти свою енергію. Але не можу – діти", – сказала співачка.

На запитання ведучої, чи пробувала Камінська якісь наркотики, та відповіла: "Звичайно. Я в шоу-бізнесі давно. Все пробувала. Абсолютно все пробувала".

Співачка Слава Камінська Фото: Скріншот з YouTube

Слава пояснила це інтересом до нового: "Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, нові дізнаватися відчуття. Я пробувала все. Але тільки не кололась", – сказала виконавиця.

Кокаїн Камінська називає допінгом для артистів. Ця речовина, за словами співачки, допомагає зосередитися і прискорює мислення, проте дія його триває не довго.

"Будь-яка карета перетворюється на гарбуз. І ці серотонінові ями – це жахливо", – поділилася екс-учасниця НЕАНГЕЛІВ.

Вона додала, що дуже довго приходила до тями після вживання: "У мене дуже важко проходили всі ці моменти після гулянок".

При цьому Слава Камінська зазначає, що перед виступом ніколи не вживала заборонені речовини, та алкоголь могла собі дозволити. А одного разу НЕАНГЕЛИ зірвали зйомки кліпу, бо напилися абсенту. Ролик, каже Слава, так і не вийшов.

Раніше Слава Камінська розповіла, чому досі лається з колишнім чоловіком.

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