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Слава з НЕАНГЕЛІВ випустила першу сольну пісню. Думки фанатів розділилися

Сьогодні, 11:41

Пісня отримала назву "911"

На початку березня дует НЕАНГЕЛИ припинив своє існування. Слава Камінська та Вікторія Сміюха заявили, що тепер будуть сольними артистками. І ось, сьогодні, 26 березня, Слава (тепер уже SLAVA KAMINSKA) презентувала свою першу сольну пісню – "911".

Трек – в стилі break up story, що не дивно, адже тема встосунків, любові і розставання є і, схоже, завжди буде актуальною.

У треку Слава співає, що вона "не 911" (номер служби порятунку в США), і їй не потрібно телефонувати, коли просто стало нудно і нема чого робити.

Сотні шанувальників Слави чекали цього дня. У коментарях деякі фанати артистки вже висловили свою думку. Одним трек сподобався, а іншим видався примітивним і схожим на десятки інших попкомпозицій.

"Бомба", "Вогонь", "Дуже крута"," Пісня добре запам'ятовується, буде літнім хітом однозначно", – пишуть одні шанувальники.

Скріншот: YouTube

"Слава сексі, тут все очевидно. Але пісня така примітивна, ось чесно, заїжджений мотив. Треба думати над репертуаром, щось нове вносити", "Хороший танцювальний трек, але мені він нагадує інші пісні, яких просто тисячі...Славо, ви талановита співачка, ще знайдете свій стиль!" – пишуть інші.

Скріншот: YouTube

Раніше експродюсер гурту НЕАНГЕЛИ Юрій Нікітін ексклюзивно для Life Сьогодні розповів про розпад гурту.

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НЕАНГЕЛИ Слава Камінська
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