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Санта Дімопулос розсекретила свою вагу і зізналася, що збирається худнути

Вчора, 18:45

Санта відповіла на питання підписників

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос є володаркою ідеальної фігури. Мама двох дітей зізнається, що секрет її стрункості простий – спорт і правильне харчування. За словами Санти, останнім часом вона розслабилася і вважає, що їй потрібно схуднути.

В своїх Instastories артистка вирішила відповісти на запитання підписників. Одне з питань було, як Санте вдається бути такою худою.

Дімопулос опублікувала фото в купальнику і відповіла, що її важко назвати худою. Після проекту вона трохи погладшала і якраз збирається худнути. Зараз вага Санти – 62 кілограми.

Нагадаємо, нещодавно артистка розповіла, як їй вдалося схуднути на 15 кілограмів.

Раніше Санта Дімопулос висловилася про дружбу в шоу-бізнесі. Також Санта прокоментувала скандал Андрія Джеджули і його вагітної дружини.

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