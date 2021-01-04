Санта Димопулос рассекретила свой вес и призналась, что собирается худеть

Санта ответила на вопрос подписчиков

Победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос является обладательницей идеальной фигуры. Мама двоих детей признается, что секрет ее стройности прост – спорт и правильное питание. По словам Санты, в последнее время она расслабилась и считает, что ей нужно похудеть.

В своих Instastories артистка решила ответить на вопросы подписчиков. Один из вопросов был, как Санте удается быть такой худой.

Димопулос опубликовала фото в купальнике и ответила, что ее трудно назвать худой. После проекта она немного поправилась и как раз собирается худеть. Сейчас вес Санты – 62 килограмма.

Напомним, недавно артистка рассказала, как ей удалось похудеть на 15 килограммов.

Ранее Санта Димопулос высказалась о дружбе в шоу-бизнесе. Также Санта прокомментировала скандал Андрея Джеджулы и его беременной жены.

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