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Продюсерка Мозгова повідомила про несподівану хворобу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 08:30
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Відома українська продюсерка розповіла про своє захворювання. 47-річна Мозгова готується до МРТ
Мозгова повідомила про несподівану хворобу
Мозгова повідомила про несподівану хворобу / Фото: Facebook-сторінка Олени Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова, яка попросила Пономарьова не згадувати її в інтерв'ю, повідомила підписникам про проблеми зі здоров'ям. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що переживає не найкращі часи – у Мозгової загострення проблем з хребтом.

"В очікуванні поїздки на МРТ. накололи дупу кетановом, який, що цікаво, не дуже цього разу допомагає. Люди, будьте здоровими і щасливими, цінуйте той стан, коли нічого у вас не болить", – написала в соцмережі продюсерка.

Олена Мозгова зазначила, що зараз її підтримкою є 6-річна дочка Соломія, яка зображена разом із нею на світлині.

Олена Мозгова народилася в 1974 році. Її батько – відомий український співак Микола Мозговий. Він помер в 2010 році. Похований на Байковому кладовищі. Мати Віолетта Мозгова працювала режисеркою-постановницею.

Олена Мозгова десять років прожила в шлюбі з Олександром Пономарьовим. У них є спільна дочка Євгенія. Соломія – народилася в шлюбі з David Axelrod, а ще у неї є дочка Зоя, ім'я батька якої Мозгова не називає.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Пономарьова, в якому він розповів про шлюб із Мозговою:

Раніше Олена Мозгова різко заступилася за чоловіка, який змінив зачіску.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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