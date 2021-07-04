Продюсерка Мозгова повідомила про несподівану хворобу

Відома українська продюсерка розповіла про своє захворювання. 47-річна Мозгова готується до МРТ

Мозгова повідомила про несподівану хворобу / Фото: Facebook-сторінка Олени Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова, яка попросила Пономарьова не згадувати її в інтерв'ю, повідомила підписникам про проблеми зі здоров'ям. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що переживає не найкращі часи – у Мозгової загострення проблем з хребтом.

"В очікуванні поїздки на МРТ. накололи дупу кетановом, який, що цікаво, не дуже цього разу допомагає. Люди, будьте здоровими і щасливими, цінуйте той стан, коли нічого у вас не болить", – написала в соцмережі продюсерка.

Олена Мозгова зазначила, що зараз її підтримкою є 6-річна дочка Соломія, яка зображена разом із нею на світлині.

Олена Мозгова народилася в 1974 році. Її батько – відомий український співак Микола Мозговий. Він помер в 2010 році. Похований на Байковому кладовищі. Мати Віолетта Мозгова працювала режисеркою-постановницею.

Олена Мозгова десять років прожила в шлюбі з Олександром Пономарьовим. У них є спільна дочка Євгенія. Соломія – народилася в шлюбі з David Axelrod, а ще у неї є дочка Зоя, ім'я батька якої Мозгова не називає.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Пономарьова, в якому він розповів про шлюб із Мозговою:

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