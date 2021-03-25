Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Олена Мозгова заступилася за чоловіка, який змінив зачіску: Поверніть собі мозок таке писати

Сьогодні, 11:04

Девід Аксельрод обстриг свої локони після того, як перехворів на COVID-19

Український продюсер Олена Мозгова, про стосунки з якою розповів Олександр Пономарьов, стала на захист свого чоловіка – Девіда Аксельрода, який перехворів на COVID-19. Після хвороби у співака стало випадати волосся, тому він вирішив розпрощатися зі своєю шевелюрою.

Девід Аксельрод
Девід Аксельрод
Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Змінивши фото у Facebook, Аксельрод зіткнувся з критикою на адресу його нового іміджу. Олена Мозгова вирішила заступитися за чоловіка, написавши емоційний пост в соцмережі.

"Не хотіла писати про пережите, але коменти, на кшкалт "Поверніть так як було", "При всій повазі до таланту, але ні", "Поверніть волосся" спонукають писати. Хочеться закликати тих, хто це пише: "При всій повазі, шановні, але поверніть собі мозок таке писати, а що робити з волоссям, людина якось розбереться сама!" Чи ви думаєте, рішення давалось легко?" – написала Мозгова.

Олена Мозгова
Олена Мозгова
Фото: Facebook-сторінка Олени Мозгової

Олена зізналася, що недавно її мати і Девід були госпіталізовані у зв'язку зі складним перебігом COVID-19. За її словами, наслідками хвороби для її чоловіка були зайва вага, безсоння, слабкість і втрата волосся.

"Якщо наші сторінки у соцмережах саповнені позитивом, це не означає, що ми в ньому купаємось чи він сам падає на нас рясним дощем, це означає, що ми, не дивлячись ні на що, генеруємо цей позитив кожної миті, акумулюємо його і навіть ділимось з вами", – відповіла хейтерам Олена.

Нагадаємо, Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Відома американська співачка приголомшила зміною зовнішності. Фанати в істериці (фото) Ольгу Фреймут не впізнали шанувальники. Ведуча змінила імідж 12 чоловіків з довгою шевелюрою, якій позаздрять навіть дівчата (фото)
зачіска імідж Олена Мозгова
Реклама

Новини партнерів

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына
Еле живой Григорий Чапкис осадил снимающего его на видео сына

Популярні статті

Сьогодні, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

Вчора, 18:33Смачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

Вчора, 11:45Зірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

23 березняEvents

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

23 березняЗірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

23 березняСмачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

23 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Новини партнерів

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти