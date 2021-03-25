Олена Мозгова заступилася за чоловіка, який змінив зачіску: Поверніть собі мозок таке писати
Девід Аксельрод обстриг свої локони після того, як перехворів на COVID-19
Український продюсер Олена Мозгова, про стосунки з якою розповів Олександр Пономарьов, стала на захист свого чоловіка – Девіда Аксельрода, який перехворів на COVID-19. Після хвороби у співака стало випадати волосся, тому він вирішив розпрощатися зі своєю шевелюрою.
Змінивши фото у Facebook, Аксельрод зіткнувся з критикою на адресу його нового іміджу. Олена Мозгова вирішила заступитися за чоловіка, написавши емоційний пост в соцмережі.
"Не хотіла писати про пережите, але коменти, на кшкалт "Поверніть так як було", "При всій повазі до таланту, але ні", "Поверніть волосся" спонукають писати. Хочеться закликати тих, хто це пише: "При всій повазі, шановні, але поверніть собі мозок таке писати, а що робити з волоссям, людина якось розбереться сама!" Чи ви думаєте, рішення давалось легко?" – написала Мозгова.
Олена зізналася, що недавно її мати і Девід були госпіталізовані у зв'язку зі складним перебігом COVID-19. За її словами, наслідками хвороби для її чоловіка були зайва вага, безсоння, слабкість і втрата волосся.
"Якщо наші сторінки у соцмережах саповнені позитивом, це не означає, що ми в ньому купаємось чи він сам падає на нас рясним дощем, це означає, що ми, не дивлячись ні на що, генеруємо цей позитив кожної миті, акумулюємо його і навіть ділимось з вами", – відповіла хейтерам Олена.
Нагадаємо, Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни.
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