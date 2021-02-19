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Вже замовив літак: принц Гаррі без вагітної Меган Маркл повернеться до Британії

Сьогодні, 11:11

Принц Гаррі може повернутися на батьківщину раніше від запланованого терміну

Днями принца Філіпа госпіталізували. Як повідомляв Букінгемський палац, що чоловік Єлизавети II відчув нездужання і в якості запобіжного заходу особистий лікар рекомендував лягти в лікарню на кілька днів. Але як пише The Mirror, принца Філіпа залишать в лікарні до наступного тижня.

Принц Гаррі, який зовсім скоро вдруге стане батьком, нині проживає з дружиною Меган Маркл і сином Арчі в Каліфорнії, дуже переживає за здоров'я дідуся. Повідомляється, що герцог Сассекський пішов на самоізоляцію і замовив приватний літак, щоб повернутися в Лондон, якщо принцу Філіпу стане гірше.

Принц Гаррі і принц Філіп
Принц Гаррі і принц Філіп
Фото: Getty Images

"Гаррі турбується про здоров'я свого діда, і його регулярно інформують про його стан", – повідомило джерело.

Нагадаємо, принц Гаррі збирався приїхати до Лондона влітку на 95-річний ювілей ЕлізаветиII, 100-річний ювілей принца Філіпа і на відкриття пам'ятника принцеси Діани.

Раніше ми розповідали, що через інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі не зможе повернути свої військові звання і титули.

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