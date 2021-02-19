Вже замовив літак: принц Гаррі без вагітної Меган Маркл повернеться до Британії

Принц Гаррі може повернутися на батьківщину раніше від запланованого терміну

Днями принца Філіпа госпіталізували. Як повідомляв Букінгемський палац, що чоловік Єлизавети II відчув нездужання і в якості запобіжного заходу особистий лікар рекомендував лягти в лікарню на кілька днів. Але як пише The Mirror, принца Філіпа залишать в лікарні до наступного тижня.

Принц Гаррі, який зовсім скоро вдруге стане батьком, нині проживає з дружиною Меган Маркл і сином Арчі в Каліфорнії, дуже переживає за здоров'я дідуся. Повідомляється, що герцог Сассекський пішов на самоізоляцію і замовив приватний літак, щоб повернутися в Лондон, якщо принцу Філіпу стане гірше.

Принц Гаррі і принц Філіп Фото: Getty Images

"Гаррі турбується про здоров'я свого діда, і його регулярно інформують про його стан", – повідомило джерело.

Нагадаємо, принц Гаррі збирався приїхати до Лондона влітку на 95-річний ювілей ЕлізаветиII, 100-річний ювілей принца Філіпа і на відкриття пам'ятника принцеси Діани.

Раніше ми розповідали, що через інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі не зможе повернути свої військові звання і титули.

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