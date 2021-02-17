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Батько Меган Маркл вирішив помиритися з дочкою: "Кінець мого життя вже близько"

Сьогодні, 11:09

Томас Маркл прокоментував вагітність дочки

Всім відомо про натягнуті стосунки між Меган Маркл і її батьком Томасом. Але батько герцогині Сассекському не зміг проігнорувати новина про вагітність своєї дочки.

Як пише The Sun Томас Маркл дізнався про те, що у Меган і принц Гаррі буде дитина зі ЗМІ. Так само було і з першою вагітністю. Він розповів, що жодного разу так і не бачив первістка герцогів Сассекському Арчі, але все ще не втрачає віри побачити онуків. У Томаса серйозні проблеми зі здоров'ям. Він через пресу говорить дочки, що у нього залишилося мало часу, щоб забути старі образи і налагодити стосунки.

Томас Маркл і Меган Маркл
Томас Маркл і Меган Маркл
Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

"Я бажаю Меган і Гаррі успішних і здорових пологів. Сподіваюся, що одного разу мені дозволять побачити онуків. Вони всі королівські онуки. А адже кінець мого життя вже близько ", – зізнався Маркл.

Також новина про поповнення в родині прокоментувала зведена сестра Меган Саманта. Про це повідомляє видання Perth Now . Вона вважає, що дружина принца Гаррі несправедлива до свого батька.

"Вона ніяк не реагує на батька, незважаючи на його серцевий напад. Ми вже давно нічого не чули від Меган. Але я сподіваюся, що вона вирішить проблему з батьком, тому що ця сварка вже просто недоречна. Батько робив для неї все можливе, тому варто спробувати налагодити контакт ", – сказала Саманта.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть позбутися всіх регалій через інтерв'ю Опрі Вїнфрі.

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