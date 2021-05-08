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5 цитат Алана Бадоєва з нового інтерв'ю: про Жанну, розлучення та інше

Сьогодні, 16:12

Кліпмейкер і після розлучення підтримує дружні стосунки з колишньою дружиною

Алан Бадоєв
Алан Бадоєв
Фото: пресслужба

Алан Бадоєв, який раніше опублікував рідкісне фото з татом, став героєм нового випуску YouTube-шоу "Іспит" з Машею Єфросиніною. Це одне з небагатьох і, мабуть, найвідвертіших його інтерв'ю – вперше головний кліпмейкер країни відповів на запитання про особисте.

Все найцікавіше з бесіди Бадоєва з Єфросиніною ми зібрали в цьому матеріалі.

Про хворобу матері

"Недавня хвороба мами всерйоз похитнула у мені віру в наших людей. Ненавиджу безвідповідальність. Мою маму мало не загубили: її вже готували до морфію. І тоді батько сказав: вмирати вона буде вдома, я сам буду за нею доглядати. Він вилікував її протягом тижня".

Фото: пресслужба

Про маму і сестру

"Дві найважливіші жінки в моєму житті – моя сестра і мама – і це тема зовсім не публічна. У дитинстві, пам'ятаю, в якийсь момент я тримався за мамину спідницю і розумів, якщо є мама – я щасливий, настільки вона була важлива для мене... Професію мені вибрала саме сестра. Вона мислила так: ти артист, співак, а не який-небудь юрист".

Про те, як говорити з дітьми про наркотики

"Вперше я дізнався, що, крім сигарети, є ще щось, в 26, а закурив звичайну – в 22. Ми говорили про марихуану з моїм сином і я сказав:" Ти повинен знати, що вона збиває гостроту мети. Її легалізують і дозволяють, тому що так людьми легше управляти".

Фото: пресслужба

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Про Жанну Бадоєву

"Це жінка, яка вдихнула, напевно, половину всього, що сьогодні можна побачити в Алані Бадоєві. Вона була людиною, яку мені хотілося наслідувати у всьому: в легкості буття і житті. У Жанни є таке вміння, якого я вчуся досі: легко розлучатися з людьми, ніби закривши двері, без образ і сварок. Вона завжди робить одне попередження подрузі або другові і чесно говорить, що їй не подобається. Якщо це не подіяло, більше ніхто їй не додзвониться".

Про розлучення

"Це не було легко, але було розуміння того, що це потрібно закінчити, тому що пристрасть пішла. Далі підуть сварки, а у нас діти. Діти ніколи не повинні бачити сварки, вони повинні бачити тільки любов. Ми входили в цей шлюб через неймовірну дружбу і нам було важливо залишитися друзями: і для дітей, і для себе".

Раніше ми писали, що Ірина Білик розлучається з чоловіком.

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