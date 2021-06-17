Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Потап з напівоголеною красунею провів обряд екзорцизму в новому кліпі – відео

Сьогодні, 11:05

Український репер вирішив вийти зі звичного образу і здивувати шанувальників. У співпраці з відомим українським режисером артист зробив справжній міні-фільм з елементами хорору

Потап випустив кліп "Екзорцизм"
Потап випустив кліп "Екзорцизм"
Фото: Скріншот з YouTube

Репер Потап, який раніше представив ліричну пісню про кохання, випустив нове музичне відео на трек "Екзорцизм". У містичному кліпі Потап з'явився в несподіваному образі, а головною героїнею ролика стала загадкова білява красуня.

В описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі Потапа, повідомляється, що героїня відео – уособлення любові.

"Головний герой – творець, який охоплений пристрастями. До того, як відбувається доленосна зустріч з Любов'ю, його душа повна мук і суперечностей. Героїня – уособлення Любові, вона відіграє вирішальну роль у долі Героя: виліковує його душевні рани, робить його краще і сильніше, утихомирює його, подібно до обряду екзорцизму", – написав репер.

Трек "Екзорцизм" увійшов до нового альбому Потапа "Без реклами". Постановником відео став український кінорежисер Стас Капралов, який зняв трилер "Пік страху" з Іванною Сахно і майстерно володіє цим жанром. Героїнею відео стала українська акторка Анастасія Король.

Кадр з кліпу Потапа на пісню "Екзорцизм"
Кадр з кліпу Потапа на пісню "Екзорцизм"
Фото: Скріншот з YouTube

У результаті музичне відео вийшло кінематографічним, атмосферним і чарівливо моторошним.

Потап в новому кліпі "Екзорцизм"
Потап в новому кліпі "Екзорцизм"
Фото: Скріншот з YouTube

Репер зізнався, що сюжетна лінія відео повторює лінію його власної долі.

"У нас вийшов мініфільм з елементами хорору про чарівну і цілющу енергію кохання", – йдеться в дописі.

Дивіться новий кліп Потапа – "Екзорцизм":

Шанувальники репера прийшли в захват від його нової роботи та зізналися, що відео вже стоїть вже повторі.

  • Потап красава! Зовсім інший бік! Але дуже багатьох ця грань стосується!"
  • "Клас. Я згадала старі кліпи Mozgi Production, наповнені змістом і алегоріями"
  • Вже на повторі у мене! Спасибі, що показуєш нам іншого себе!"
  • "Найкраща робота на цей момент"
Скріншот YouTube

Раніше Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Новини партнерів

Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти