Потап з напівоголеною красунею провів обряд екзорцизму в новому кліпі – відео

Український репер вирішив вийти зі звичного образу і здивувати шанувальників. У співпраці з відомим українським режисером артист зробив справжній міні-фільм з елементами хорору

Потап випустив кліп "Екзорцизм" Фото: Скріншот з YouTube

Репер Потап, який раніше представив ліричну пісню про кохання, випустив нове музичне відео на трек "Екзорцизм". У містичному кліпі Потап з'явився в несподіваному образі, а головною героїнею ролика стала загадкова білява красуня.

В описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі Потапа, повідомляється, що героїня відео – уособлення любові.

"Головний герой – творець, який охоплений пристрастями. До того, як відбувається доленосна зустріч з Любов'ю, його душа повна мук і суперечностей. Героїня – уособлення Любові, вона відіграє вирішальну роль у долі Героя: виліковує його душевні рани, робить його краще і сильніше, утихомирює його, подібно до обряду екзорцизму", – написав репер.

Трек "Екзорцизм" увійшов до нового альбому Потапа "Без реклами". Постановником відео став український кінорежисер Стас Капралов, який зняв трилер "Пік страху" з Іванною Сахно і майстерно володіє цим жанром. Героїнею відео стала українська акторка Анастасія Король.

Кадр з кліпу Потапа на пісню "Екзорцизм" Фото: Скріншот з YouTube

У результаті музичне відео вийшло кінематографічним, атмосферним і чарівливо моторошним.

Потап в новому кліпі "Екзорцизм" Фото: Скріншот з YouTube

Репер зізнався, що сюжетна лінія відео повторює лінію його власної долі.

"У нас вийшов мініфільм з елементами хорору про чарівну і цілющу енергію кохання", – йдеться в дописі.

Дивіться новий кліп Потапа – "Екзорцизм":

Шанувальники репера прийшли в захват від його нової роботи та зізналися, що відео вже стоїть вже повторі.

Потап красава! Зовсім інший бік! Але дуже багатьох ця грань стосується!"

"Клас. Я згадала старі кліпи Mozgi Production, наповнені змістом і алегоріями"

Вже на повторі у мене! Спасибі, що показуєш нам іншого себе!"

"Найкраща робота на цей момент"

Скріншот YouTube

Раніше Настя Каменських зізналася, які у неї насправді стосунки з сином Потапа.

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