Жах в засніжених горах: з'явилися нові кадри з "Пік страху" з українкою Іванною Сахно
Прем'єра фільму запланована на 28 січня
Скоро на великі екрани в Україні вийде довгоочікуваний українсько-голлівудський трилер з елементами хоррору "Пік страху". Головну роль зіграла Іванна Сахно – українська акторка, яка живе і працює в Голлівуді та знімалася в таких відомих фільмах, як "Шпигун, який мене кинув", "Тихоокеанський рубіж 2".
Кіномани, а особливо фанати гостроцікавих сюжетів давно бурхливо обговорюють майбутню кінострічку. Про трилер вже писали провідні закордонні видання, ну а головне – "Пік страху" придбав найбільший американський дистриб'ютор Lionsgate. Напередодні прем'єри творці фільму діляться загадковими кадрами, підігріваючи наш з вами інтерес до картини.
Щаслива закохана пара – Мія (Іванна Сахно) і Макс (Алекс Хафнер), вирішують провести канікули в величних горах Грузії, але стикаються з непереборною перешкодою в обличчі загадкового "вершника в чорному". Коли Мія залишається з ним віч-на-віч посеред снігових гір і непередбачуваних погодних умов, їй нічого не залишається, як боротися з лиходієм і рятувати своє життя.
Фільм Let it snow – копродукція України з США та Іспанією. Виробництвом кінострічки займалася Solar Media Entertainment, продюсером виступив Сергій Лавренюк, який раніше працював над такими гучними стрічками, як "DZIDZIO Контрабас", "Коли падають дерева", "Гірська жінка: на війні", "#Selfieparty".
Це дебютний повнометражний фільм Станіслава Капралова, який виступив одним зі сценаристів разом з Омрі Роузом.
Українсько-голлівудський проєкт "Пік страху" крім США, України, Польщі та країн Азії також побачать глядачі Великобританії.
Прем'єра фільму "Пік страху" запланована на 28 січня.
Дивіться офіційний трейлер фільму "Пік страху":
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