Лорак у сукні найсексуальнішого кольору захопила образом: підписники покликали назад в Україну (фото)

Артистка захопила своїм зовнішнім виглядом всіх шанувальників. Лорак доповнила свій образ безліччю срібних прикрас. Фото в новому вбранні артистка розмістила в Instagram

Ані Лорак, яка показала довгі ноги в шикарному вбранні, солідарна зі знаменитою Коко Шанель – маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної дівчини.

Артистка вирішила продемонструвати це на собі, вдягнувши коротку чорну сукню, що оголює плечі. Свій образ Ані Лорак доповнила великою кількістю прикрас: сережок-кілець, кольє, великим перснем на безіменному пальці правої руки, а також срібними кільцями на лівій.

"Маленька чорна сукня – must have кожної дівчини. Як вважаєте?" – підписала публікацію в Instagram Лорак.

Ані Лорак позувала в стильній чорній міні-сукні Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники артистки не тільки погодилися з нею, а й написали в коментарях масу компліментів, зазначивши, що чорний – найсексуальніший колір. Деякі попросили Лорак повернутися на батьківщину, в Україну:

Красуня в маленькій чорній сукні!

Чорний колір – це ідеал. Він всім личить. Він завжди доречний і приголомшливо сексуальний. А ви, як завжди, чудові в будь-якому вбранні!

Ми теж так вважаємо, сексуальний колір!

Вам дуже пасує ця сукня!

Ані Лорак, повертайся в Україну!

З такою фігурою і сукня виглядає шикарно!

Ви – наша красуня! І чорна сукня, і спортивний стиль – вам все пасує, жіночно і круто!

Скріншот: Instagram

Ані Лорак дійсно публікує фото в різних костюмах – як в концертних сукнях, так і в спортивних топах і лосинах. Наприклад, раніше артистка розмістила знімок зі спортзалу і знову зібрала багато компліментів.

Ані Лорак у спортзалі Фото: instagram.com/anilorak

Багато шанувальників давно пишуть артистці, що вона у відмінній формі. Не дивно, адже співачка стежить за своїм зовнішнім виглядом і нерідко публікує фото і відео з тренувань. Тому Ані Лорак виглядає ефектно не тільки в гарному вбранні для виступів, а й у спортивній формі.

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