Потап представив ліричну пісню про кохання. У шанувальників мурашки шкірою

Відомий український продюсер і репер представив романтичну композицію, яка кардинально відрізняється від його попередніх треків

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Відомий український продюсер і виконавець Потап, який раніше ексклюзивно поділився з нами думками про життя, вік і успіх, презентував пісню "Кровь и Любовь".

За назвою вже зрозуміло, що трек – романтичний, але і без невеликої частки гумору не обійшлося – в назві композиції Потап обіграв популярну риму "кров-любов", хоч і в самій пісні натяку на комічність немає.

Це лірична пісня про закоханих і для закоханих. Ось що говориться в описі до пісні на YouTube-каналі артиста: "Кровь и Любовь" – це мить любові перед світанком: закохані танцюють, пов'язані таємницею, боячись, що все закінчиться, коли зійде сонце".

Думки слухачів розділилися: одні пишуть про "мурашки шкірою", інші ж залишилися не в захваті від вокалу Потапа:

Уже й не уявляю, як можна дочекатися повний альбом. Це неймовірно чуттєво і красиво!

Як красиво. Ваша любов до Насті – це показник для всього світу.

Потап – талант. Магія слів, голосу.

Мурашки шкірою!

Що з голосом? Ангіна?

Комп'ютерний голос – відстій!

Взагалі не подобається, голос жахливий, текст взагалі не зрозумілий, як ніби жує пів пісні.

Скріншот: YouTube

Раніше ми ділилися історією роману Потапа і Насті Каменських.

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