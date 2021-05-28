Потап представив ліричну пісню про кохання. У шанувальників мурашки шкірою
Відомий український продюсер і репер представив романтичну композицію, яка кардинально відрізняється від його попередніх треків
Відомий український продюсер і виконавець Потап, який раніше ексклюзивно поділився з нами думками про життя, вік і успіх, презентував пісню "Кровь и Любовь".
За назвою вже зрозуміло, що трек – романтичний, але і без невеликої частки гумору не обійшлося – в назві композиції Потап обіграв популярну риму "кров-любов", хоч і в самій пісні натяку на комічність немає.
Це лірична пісня про закоханих і для закоханих. Ось що говориться в описі до пісні на YouTube-каналі артиста: "Кровь и Любовь" – це мить любові перед світанком: закохані танцюють, пов'язані таємницею, боячись, що все закінчиться, коли зійде сонце".
Думки слухачів розділилися: одні пишуть про "мурашки шкірою", інші ж залишилися не в захваті від вокалу Потапа:
- Уже й не уявляю, як можна дочекатися повний альбом. Це неймовірно чуттєво і красиво!
- Як красиво. Ваша любов до Насті – це показник для всього світу.
- Потап – талант. Магія слів, голосу.
- Мурашки шкірою!
- Що з голосом? Ангіна?
- Комп'ютерний голос – відстій!
- Взагалі не подобається, голос жахливий, текст взагалі не зрозумілий, як ніби жує пів пісні.
Раніше ми ділилися історією роману Потапа і Насті Каменських.
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