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"Похожи": Алан Бадоев опубликовал редкое фото с папой

Сегодня, 18:13

Клипмейкер поделился с подписчиками совместным селфи с папой

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев не так часто показывает своих близких в соцсетях. Так что таким редким снимкам поклонники очень рады. В этот раз в Instagram режиссер опубликовал фото своего папы и трогательно поздравил его с днем рождения.

Сегодня папе Алана исполняется 68 лет. В честь такого события известный клипмейкер показал, как его папа выглядел в молодости, а также поделился совместным селфи. Бадоев признался, что его папа для него ментор и друг. Он очень благодарен ему за поддержку.

Папа Алана Бадоева в молодости
Папа Алана Бадоева в молодости
Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с папой
Алан Бадоев с папой
Фото: instagram.com/alanbadoev

"Он всегда мой маяк и укрытие. Если я ставлю перед собой задачу, думаю о том , как отец бы ее решил. Если попадаю в сложное этическое положение, вспоминаю советы папы. Люблю всей душой, мечтаю быть таким же во многом", – написал Алан.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали папе режиссера здоровья. Также фолловеры отметили, что Алан очень похож на отца.

"Многие лета папе, вы очень похожи", "Красивые", "Какой фактурный, кинематографичный папа", – написали в Сети.

Ранее Алан Бадоев рассказал о личной жизни своей дочери.

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