Чому Дженніфер Лопес втекла від нареченого до Бена Аффлека. Ми зібрали три версії

Шанувальники Дженніфер Лопес досі не можуть повірити, що артистка знову зустрічається зі своїм колишнім коханим – Беном Аффлеком, з яким колись розірвала заручини

Чому Дженніфер Лопес повернулася до Бена Аффлека / Фото: Getty Images, Сьогодні, Instagram.com

От уже два місяці всі обговорюють легендарне возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Колись вони були однією з найяскравіших пар Голлівуду. У 2003 році вони повинні були зіграти весілля, але за день до церемонії скасували його.

У той період шанувальники і журналісти навіть придумали прізвисько Бену і Дженніфер – Bennifer (Бенніфер). До речі, пізніше схоже прізвисько за принципом об'єднання імен отримали Анджеліна Джолі і Бред Пітт – Бренджоліна.

Минуло багато років, ніхто не міг припустити, що Лопес і Аффлек знову будуть разом. Всім дуже цікаво, чому артистка вирішила розірвати заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом і повернутися до свого колишнього (ну дуже колишнього) хлопця.

Life Сьогодні зібрали три ймовірні версії, згідно з якими Дженніфер раптом розлучилася зі своїм нареченим і зійшлася з Беном Аффлеком.

Версія № 1. Зради Алекса Родрігеса

Без всяких сумнівів, Дженніфер Лопес – одна з ТОП-дів сучасного американського шоу-бізнесу. Її пісні стають хітами не тільки в США, на її сторінку в Instagram підписано 164 мільйони людей, вона багата, красива і успішна.

Але щось пішло не так, і вона розлучилася з нареченим Алексом Родрігесом, від якого протягом кількох років чекала пропозицію.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Фото: instagram.com/arod

Як це могло статися

Все могло початися з побутової сварки, після чого Джей Ло і Родрігес розлетілися по своїх справах: артистка – на зйомки, спортсмен – на матч. Гортаючи стрічку новин в Twitter, Дженніфер могла згадати серію постів колишнього гравця команди New York Yankees і Chicago White Sox Хосе Кансеко. Той ще в 2019 році звинувачував Родрігеса в зрадах Лопес.

Хосе стверджував, що його колишня дружина і Алекс закрутили роман за спиною Дженніфер. Примітно, що чутки про зради Родрігеса ходили не один раз. Можливо, і в цей раз бейсболіст дав привід для ревнощів...

У Дженніфер починається істерика, латиноамериканські пристрасті вирують, вона дзвонить Алексу і кричить йому в трубку, що не хоче його бачити, знімає каблучку і йде заливати горе смузі з селери. Завіса.

Дженніфер Лопес без обручки Алекса Родрігеса / Фото: instagram.com/jlo

Версія № 2. Лопес не хоче залишитися одна

Дженніфер в свої майже 52 роки має просто приголомшливий вигляд, і ми впевнені, що вона легко могла б отримати майже будь-якого чоловіка, в якого закохалася б. Однак багато в соцмережах пишуть про те, що Лопес все ж боїться залишитися одна і не хоче підтримувати статус самотньої і гордої левиці – їй потрібен свій лев!

І тут Джей Ло згадала про колишніх...

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову пара / Фото: Page Six

Як це могло статися

Поп-діва просто обожнює бути в центрі уваги. Тому після розірвання заручин із Родрігесом їй потрібно все одно залишатися "на плаву" і підтримувати імідж.

Це давно помітили її підписники:

Ця дівчина не знає, що таке любов, так багато чоловіків, їй потрібна допомога. Чому вона не може побути одна, займатися дітьми? Який приклад вона подає дочки?

Як вона так швидко оклигав від попередніх стосунків? Завжди ставить себе на перше місце, не думаючи про дітей.

Дженніфер не любить нікого, крім себе. Вибачте, але це сумна правда.

Скріншот: Instagram

Можливо, вона подзвонила своєму колишньому бойфренду, Бену Аффлек, з яким розлучилася 18 років тому, і запропонувала йому угоду – взаємний піар. Так як Аффлек недавно розлучився зі своєю молодою коханою, Аною де Армас, він був абсолютно вільний.

У соцмережах багато хто стверджує: всі спільні фото Джей Ло і Бена виглядають постановочними. Папарацці якимось чином весь час виявляються поряд із Аффлеком і Лопес, де б вони не були, і дуже часто Бен чомусь дивиться мало не в камеру фотографу, ніби знаючи, що за ним стежать.

Скріншот: Instagram

Також багато хто звернув увагу, що Бен має нещасний і затиснутий вигляд, що може свідчити про те, що це фейк-роман для залучення уваги.

Вигода для Джей Ло – увагу і інтерес публіки, вигода для Аффлека – підтримка іміджу не "нещасного алкоголіка" (так-так, у Бена були серйозні проблеми з алкоголем), а зразкового сім'янина і безнадійного романтика.

Ось що пишуть шанувальники під фото пари в соціальних мережах:

Дуже сумний і заклопотаний вираз обличчя.

Чому ці фото мають вигляд постановки? Бен дивиться прямо в камеру.

Він не дуже щасливий, ніби його змусили, його попередні стосунки закінчилися зовсім недавно.

Так ніяково, це підроблені фото?

Вони обидва якісь депресивні і співзалежні.

Це все брехня і гра на публіку. Вона спеціально посміхається, побачивши папараці, вони просто друзі.

Скріншот: Instagram

Версія № 3. Лопес і Аффлек реально знову закохані

А що, якщо Бен і Джей Ло дійсно знову закохалися одне в одного?

Як це могло бути

Теплий вечір, Лос-Анджелес, вже самотня Джей Ло робить останній підхід преса і штанги на груди, після чого відправляється відпочити на терасі своєї вілли. У новинах вона читає, що Бен розлучився з молодою коханою. Поп-зірка усвідомлює, що колись втратила любов всього свого життя і вирішується на відчайдушний крок: пише Бену смс з текстом: "Я не проти почати все спочатку" або щось подібне. Бен дуже довго набирає повідомлення, але в підсумку надсилає смайлик у вигляді сердечка.

Скріншот: Instagram

У соцмережах багато пишуть, що парочка виглядає "дуже щасливою", а поруч з Беном Дженніфер стала "більш розслабленої":

Вона виглядає такою розслабленою.

Вона виглядає більш щасливою і розслабленою.

З Алексом все виглядало, як піар. А тут Джей Ло навіть одягнена в стилі casual, це означає, що їй комфортніше в цих стосунках.

Скріншот: Instagram

Можливо, зовсім скоро ми побачимо каблучку на безіменному пальчику у Джей Ло, або ж пара розлучиться, як багато років тому. Що буде далі – покаже час.

Раніше Джей Ло зізналася, що зараз вона дуже щаслива.