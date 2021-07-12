Чому Дженніфер Лопес втекла від нареченого до Бена Аффлека. Ми зібрали три версії

От уже два місяці всі обговорюють легендарне возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Колись вони були однією з найяскравіших пар Голлівуду. У 2003 році вони повинні були зіграти весілля, але за день до церемонії скасували його.
У той період шанувальники і журналісти навіть придумали прізвисько Бену і Дженніфер – Bennifer (Бенніфер). До речі, пізніше схоже прізвисько за принципом об'єднання імен отримали Анджеліна Джолі і Бред Пітт – Бренджоліна.
Минуло багато років, ніхто не міг припустити, що Лопес і Аффлек знову будуть разом. Всім дуже цікаво, чому артистка вирішила розірвати заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом і повернутися до свого колишнього (ну дуже колишнього) хлопця.
Life Сьогодні зібрали три ймовірні версії, згідно з якими Дженніфер раптом розлучилася зі своїм нареченим і зійшлася з Беном Аффлеком.
Версія № 1. Зради Алекса Родрігеса
Без всяких сумнівів, Дженніфер Лопес – одна з ТОП-дів сучасного американського шоу-бізнесу. Її пісні стають хітами не тільки в США, на її сторінку в Instagram підписано 164 мільйони людей, вона багата, красива і успішна.
Але щось пішло не так, і вона розлучилася з нареченим Алексом Родрігесом, від якого протягом кількох років чекала пропозицію.
Як це могло статися
Все могло початися з побутової сварки, після чого Джей Ло і Родрігес розлетілися по своїх справах: артистка – на зйомки, спортсмен – на матч. Гортаючи стрічку новин в Twitter, Дженніфер могла згадати серію постів колишнього гравця команди New York Yankees і Chicago White Sox Хосе Кансеко. Той ще в 2019 році звинувачував Родрігеса в зрадах Лопес.
Хосе стверджував, що його колишня дружина і Алекс закрутили роман за спиною Дженніфер. Примітно, що чутки про зради Родрігеса ходили не один раз. Можливо, і в цей раз бейсболіст дав привід для ревнощів...
У Дженніфер починається істерика, латиноамериканські пристрасті вирують, вона дзвонить Алексу і кричить йому в трубку, що не хоче його бачити, знімає каблучку і йде заливати горе смузі з селери. Завіса.
Версія № 2. Лопес не хоче залишитися одна
Дженніфер в свої майже 52 роки має просто приголомшливий вигляд, і ми впевнені, що вона легко могла б отримати майже будь-якого чоловіка, в якого закохалася б. Однак багато в соцмережах пишуть про те, що Лопес все ж боїться залишитися одна і не хоче підтримувати статус самотньої і гордої левиці – їй потрібен свій лев!
І тут Джей Ло згадала про колишніх...
Як це могло статися
Поп-діва просто обожнює бути в центрі уваги. Тому після розірвання заручин із Родрігесом їй потрібно все одно залишатися "на плаву" і підтримувати імідж.
Це давно помітили її підписники:
- Ця дівчина не знає, що таке любов, так багато чоловіків, їй потрібна допомога. Чому вона не може побути одна, займатися дітьми? Який приклад вона подає дочки?
- Як вона так швидко оклигав від попередніх стосунків? Завжди ставить себе на перше місце, не думаючи про дітей.
- Дженніфер не любить нікого, крім себе. Вибачте, але це сумна правда.
Можливо, вона подзвонила своєму колишньому бойфренду, Бену Аффлек, з яким розлучилася 18 років тому, і запропонувала йому угоду – взаємний піар. Так як Аффлек недавно розлучився зі своєю молодою коханою, Аною де Армас, він був абсолютно вільний.
У соцмережах багато хто стверджує: всі спільні фото Джей Ло і Бена виглядають постановочними. Папарацці якимось чином весь час виявляються поряд із Аффлеком і Лопес, де б вони не були, і дуже часто Бен чомусь дивиться мало не в камеру фотографу, ніби знаючи, що за ним стежать.
Також багато хто звернув увагу, що Бен має нещасний і затиснутий вигляд, що може свідчити про те, що це фейк-роман для залучення уваги.
Вигода для Джей Ло – увагу і інтерес публіки, вигода для Аффлека – підтримка іміджу не "нещасного алкоголіка" (так-так, у Бена були серйозні проблеми з алкоголем), а зразкового сім'янина і безнадійного романтика.
Ось що пишуть шанувальники під фото пари в соціальних мережах:
- Дуже сумний і заклопотаний вираз обличчя.
- Чому ці фото мають вигляд постановки? Бен дивиться прямо в камеру.
- Він не дуже щасливий, ніби його змусили, його попередні стосунки закінчилися зовсім недавно.
- Так ніяково, це підроблені фото?
- Вони обидва якісь депресивні і співзалежні.
- Це все брехня і гра на публіку. Вона спеціально посміхається, побачивши папараці, вони просто друзі.
Версія № 3. Лопес і Аффлек реально знову закохані
А що, якщо Бен і Джей Ло дійсно знову закохалися одне в одного?
Як це могло бути
Теплий вечір, Лос-Анджелес, вже самотня Джей Ло робить останній підхід преса і штанги на груди, після чого відправляється відпочити на терасі своєї вілли. У новинах вона читає, що Бен розлучився з молодою коханою. Поп-зірка усвідомлює, що колись втратила любов всього свого життя і вирішується на відчайдушний крок: пише Бену смс з текстом: "Я не проти почати все спочатку" або щось подібне. Бен дуже довго набирає повідомлення, але в підсумку надсилає смайлик у вигляді сердечка.
У соцмережах багато пишуть, що парочка виглядає "дуже щасливою", а поруч з Беном Дженніфер стала "більш розслабленої":
- Вона виглядає такою розслабленою.
- Вона виглядає більш щасливою і розслабленою.
- З Алексом все виглядало, як піар. А тут Джей Ло навіть одягнена в стилі casual, це означає, що їй комфортніше в цих стосунках.
Можливо, зовсім скоро ми побачимо каблучку на безіменному пальчику у Джей Ло, або ж пара розлучиться, як багато років тому. Що буде далі – покаже час.