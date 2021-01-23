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Интервью

Платье от ливанского дизайнера и украшения из Милана: Иванна Онуфрийчук раскрыла подробности свадьбы

Сегодня, 13:43

Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV рассказала о самых важных событиях в жизни

Несмотря на то, что прошлый год во многом казался плохим, он принес множество событий в наши жизни, помог ближе познакомиться с собой и со своими близкими, и точно не был скучным.

Так, ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук, которая собралась замуж, в 2020-м познакомила своего жениха с семьей, снялась в кино и успела примерить свадебное платье. Подробностями личной жизни Иванна поделилась в интервью.

Иванна, какой была твоя новогодняя ночь 2021?

Сказочной! Окончание 2020-го мы с семьей и любимым праздновали в Швейцарии (жених Иванны Алмаз живет в Швейцарии – ред.), сняли шале с прекрасным видом на заснеженные горы. И отмечали несколько Новых годов – по швейцарскому, по украинскому и по казахскому времени (Алмаз родом из Казахстана – ред.).

Иванна Онуфрийчук с семьей
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Новогоднюю ночь мы встретили двумя семьями – я решила перед предстоящей свадьбой познакомить родственников моего жениха со своими. Люблю праздники, когда собираются близкие, тёплая душевная атмосфера, никуда не нужно бежать и все обмениваются подарками. У нас, конечно, был богатый и разнообразный стол, немного игристого и настоящая домашняя вечеринка. Алмаз приготовил для меня много приятных подарков, и я в очередной раз удивилась, как мужчина может быть таким внимательным и романтичным!

Расскажи о самых памятных для тебя событиях прошлого года?

Наверняка вы не удивитесь, если я скажу, что самым памятным был мой день рождения. Мой молодой человек организовал прекрасный праздник в спа-отеле под Львовом, рядом были близкие люди, на сцене выступал мой любимый MONATIK, а потом произошло предложение руки и сердца. Если честно, я даже не ожидала, что испытаю настолько сильные эмоции. Это был волшебный день, и я даже люблю прокручивать его в голове как красивый фильм.

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Если говорить о рабочих моментах, то, несомненно, запомнился каждый выпуск моего шоу "Без краватки". Кроме того, я снялась в главной роли в супергеройском фильме Apple Man, который оценила Дженнифер Энистон, и на съемки которого нам удалось собрать большую сумму благодаря поддержке поклонников из разных стран мира. Уже жду премьеру и отзывов о моей Девушке-Вишне.

Иванна Онуфрийчук с женихом
Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна выходит замуж за уроженца Казахстана Алмаза, с которым они познакомились в Испании около двух лет назад. Ведущая рассказала, что уже определилась с датой свадьбы и местом проведения.

"Дату пока не скажу, но это будет конец февраля, и отмечать мы будем на Мальдивах. Рассматривали разные варианты, даже побывали в Доминикане, но я просто влюблена в Мальдивы, хоть с организацией свадьбы там не все так просто", – призналась Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с женихом
Фото: пресс-служба

Пара намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Предположительно, это случится в конце июня, в Киеве.

"Если на Мальдивах мы планируем камерную свадьбу, то дома уже хотим пригласить всех родственников и друзей", – делится Иванна.

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Сейчас ведущая занимается планированием торжества и хлопотами, связанными со свадьбой. Иванна уже примерила свое платье, в котором пойдет под венец, хотя и признается, что задумывала его не таким, как вышло:

"Недавно я ездила на примерку свадебного платья, впервые в жизни работала с кутюрье... Когда приехала в Париж, поняла, что оно абсолютно не такое, каким я себе его представляла. Конечно, расстроилась немного, но радует, что это не готовое изделие, с которым уже ничего не сделаешь".

Телеведущая Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

А еще невеста ездила в Милан примерять украшения, которые также было сложно выбрать.

Будущий супруг Иванны Онуфрийчук живет в Швейцарии. Ведущая рассказала, что никогда не хотела переехать за границу, но они с любимым нашли компромисс – жить на две страны.

"Бесспорно, это стресс, постоянные перелёты. С одной стороны, в Швейцарии я ничего не знаю, не понимаю, как себя здесь проявить, что делать, ведь вся моя карьера, активность – все дома. А с другой, я понимаю, какой это кайф – жизнь на две страны. Есть возможность переключиться из режима нон-стоп, съемок, грима, примерок, вечного движения на созидание, отдых, релакс, создание уюта. В этом я вижу основную фишку жизни на две страны: это классно, если к этому привыкнуть", – поделилась Иванна.

Какие твои планы на этот год – поделись самыми важными? Есть ли проекты, которые ты хочешь осуществить в этом году?

Пока что я думаю о предстоящей свадьбе. В этом деле столько забот! А поскольку она у нас будет растянута во времени, то думать буду ещё долго. Конечно, продолжу снимать свое шоу "Без краватки", хотелось бы интересную роль в полном метре, а еще я потихоньку начала осуществлять свою мечту-цель. Я уже говорила, что хочу заниматься благотворительностью, и начала со своих соцсетей – вместе с моими прекрасными подписчиками мы помогаем деткам побороть страшные болезни. Не люблю говорить прежде, чем осуществлю, но я планирую заниматься благотворительностью на серьёзном уровне.

Кто из гостей этого сезона "Без краватки" больше других раскрылся/удивил тебя?

Не очень люблю этот вопрос, так как все мои гости прекрасны! Георгий Делиев удивил, я как-то не воспринимала его раньше отдельно от образа в "Маски-шоу", Вова Остапчук многое пережил за этот год и не боится делиться, Василий Вирастюк прекрасен в своей силе и слабости, Евгений Хмара – талантище. Я сейчас начну просто перечислять всех, потому что гости "Без краватки" для меня все удивительные, любимчиков нет.

Как тебе кажется, в Украине еще много мужчин, которых хотелось бы пригласить в "Без краватки"? Или это задача не из легких?

В Украине много невероятных мужчин! Другое дело, что мы приглашаем знаменитостей, но, думаю, еще на десяток сезонов "Без краватки" точно хватит, а там и молодое поколение подтянется (улыбается). А если серьёзно, то я думала, что будет сложно искать героев, а как запустила шоу, узнала многих украинских мужчин, о которых почему-то особо не рассказывают. Мне часто пишут в соцсетях: "Иванна, спасибо за Артема, Ивана, Дмитрия (нужное подчеркнуть), он для меня открылся по-новому!". Так что в нашей стране хватает Джеймсов Бондов, и я с радостью буду продолжать знакомить зрителей с ними.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-5 откровенных фактов о телеведущей Иванне Онуфрийчук.

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