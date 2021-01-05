Колишня дівчина Еда Ширана виходить заміж за його "двійника": фото

У 2014 році артист зустрічався з Афіною Андрелос

Колишня дівчина британського співачка Еда Ширана, який недавно вперше став оцтом, виходить заміж за хлопця, дуже схожого на Еда, повідомляє The Sun.

Афіна Андрелос і Ед Ширан зустрічалися в 2014 році, але розійшлися через сварку, яка сталася між ними на афтепаті BRIT Awards.

Афіна Андрелос та її наречений Нік Фото: instagram.com/athinaandrelos

З тих пір пройшло багато часу. Ед одружився, став батьком, а Афіна поки тільки планує створення сім'ї. Після того, як дівчина показала свого нареченого Ніка, всі звернули увагу на те, що хлопець має схожі риси з Едом – він теж рудий і носить окуляри.

Ед Ширан Фото: instagram.com/athinaandrelos

У коментарях під фото дівчини і її нареченого багато хто зазначив, що у Ніка і Еда схожий типаж зовнішності. Деякі навіть припустили, що Афіна не змогла забути Еда і на "підсвідомому рівні" шукала хлопця, схожого на нього.

Нагадаємо, менеджер співака Еда Ширана обізвав принцесу Беатріс.

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