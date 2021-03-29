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Олег Ляшко показав нового члена сім'ї: "Найкраща банда"

Сьогодні, 18:08

Днями політик взяв собаку у волонтерів

У лютому Олег Ляшко поділився з підписникаами в Facebook сумною новиною – у нього померла собака Ніка. Але тепер через місяць після смерті Ніки в родині політика на одного домашнього улюбленця стало більше – з'явилася собака Ласка. У себе в Facebook лідер "Радикальної партії" вирішив показати, як тваринка почуває себе в новій сім'ї.

На опублікованому відео можна побачити, як собаки політика намагаються привернути до себе його увагу.

Відео: facebook.com/O.Liashko

"Порш, Розка, Ласка, Квітка. Подивіться на цю банду. Ласка розкажи, як ти живеш? Я думаю, добре. Подивіться, як вони разом все гуляють. Мої красуні. Собачки мої улюблені. Найкраща банда ", – сказав політик в відео.

Олег Ляшко зазначив, що тепер Ласка стала повноправним членом сім'ї.

Нагадаємо, раніше Ласку знайшли волонтери і політик вирішив взяти собаку собі.

Раніше Олег Ляшко розповів про перші слова сина.

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