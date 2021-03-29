Олег Ляшко показав нового члена сім'ї: "Найкраща банда"
Днями політик взяв собаку у волонтерів
У лютому Олег Ляшко поділився з підписникаами в Facebook сумною новиною – у нього померла собака Ніка. Але тепер через місяць після смерті Ніки в родині політика на одного домашнього улюбленця стало більше – з'явилася собака Ласка. У себе в Facebook лідер "Радикальної партії" вирішив показати, як тваринка почуває себе в новій сім'ї.
На опублікованому відео можна побачити, як собаки політика намагаються привернути до себе його увагу.
"Порш, Розка, Ласка, Квітка. Подивіться на цю банду. Ласка розкажи, як ти живеш? Я думаю, добре. Подивіться, як вони разом все гуляють. Мої красуні. Собачки мої улюблені. Найкраща банда ", – сказав політик в відео.
Олег Ляшко зазначив, що тепер Ласка стала повноправним членом сім'ї.
Нагадаємо, раніше Ласку знайшли волонтери і політик вирішив взяти собаку собі.
Раніше Олег Ляшко розповів про перші слова сина.
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