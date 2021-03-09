10-місячний син Ляшка вперше сказав "мама" і "тато" на 8 Березня

Політик розповів про найкращий подарунок сина

10-місячний син Олега Ляшка Олександр знає, як порадувати батьків. Як зізнався політик в ефірі телеканалу "Україна 24", саме син зробив найкращий подарунок для мами на 8 Березня.

Свої перші слова Олександр сказав в Міжнародний жіночий день.

"Росіті на 8 Березня зробив найкращий подарунок наш син – він вперше в житті сказав "мама" і "тато". Уявляєте, який подарунок!" – з гордістю сказав політик.

Олег Ляшко із дружиною Фото: instagram.com/liashko

Також в ефірі телеканалу "Україна 24" Олег Ляшко розповів про те, що син уже зробив свої перші кроки.

"Тиждень тому вже пішов. Сам поки не тупотить. За поручні тримається. Це означає, що зовсім скоро вже буде бігати. Так що у нас весело", – зізнався політик.

Нагадаємо, що Олег Ляшко став батьком у травні минулого року.

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