Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10-місячний син Ляшка вперше сказав "мама" і "тато" на 8 Березня

Сьогодні, 19:29

Політик розповів про найкращий подарунок сина

10-місячний син Олега Ляшка Олександр знає, як порадувати батьків. Як зізнався політик в ефірі телеканалу "Україна 24", саме син зробив найкращий подарунок для мами на 8 Березня.

Свої перші слова Олександр сказав в Міжнародний жіночий день.

"Росіті на 8 Березня зробив найкращий подарунок наш син – він вперше в житті сказав "мама" і "тато". Уявляєте, який подарунок!" – з гордістю сказав політик.

Олег Ляшко із дружиною
Олег Ляшко із дружиною
Фото: instagram.com/liashko

Також в ефірі телеканалу "Україна 24" Олег Ляшко розповів про те, що син уже зробив свої перші кроки.

"Тиждень тому вже пішов. Сам поки не тупотить. За поручні тримається. Це означає, що зовсім скоро вже буде бігати. Так що у нас весело", – зізнався політик.

Нагадаємо, що Олег Ляшко став батьком у травні минулого року.

Раніше Ілон Маск вперше показав обличчя свого 10-місячного сина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Василіса Фролова народила первістка і показала його перше фото Анатолій Анатоліч з сім'єю розсекретили стать трєтьої дитини Ані Лорак вперше з'явилася на публіці разом з колишнім чоловіком після розлучення: фото
Олег Ляшко діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото
Футболистка сборной Беларуси ведет очень горячий инстаграм. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

Вчора, 16:30Зірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

Вчора, 15:04Смачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

Вчора, 12:15Фаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

Вчора, 12:12Зірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

Вчора, 10:51Смачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Вчора, 10:25Events

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вчора, 05:30Психо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

7 березняФаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

7 березняEvents

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

7 березняEvents

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

7 березняEvents

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

6 березняЗірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

6 березняЗірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Умер звезда сериалов "Сваты" и "Женский доктор" Иван Марченко
Умер звезда сериалов "Сваты" и "Женский доктор" Иван Марченко
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Спокуслива Глое Кардашян поділилася знімком топлес
Спокуслива Глое Кардашян поділилася знімком топлес
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Врач назвал неожиданные проявления COVID-19
Гороскоп на март 2021 года для Тельцов: ждёт успех в личной жизни
Гороскоп на март 2021 года для Тельцов: ждёт успех в личной жизни
Колишній чоловік Аліни Гросу прокоментував розрив із зіркою
Колишній чоловік Аліни Гросу прокоментував розрив із зіркою

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти