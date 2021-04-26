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57-річний Бред Пітт похизувався новою зачіскою на сцені Оскара (фото)

Сьогодні, 12:30

Голлівудський актор і секс-символ 90-х представляв переможницю у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Однак публіку більше зацікавила нова зачіска самого Бреда Пітта

57-річний американський актор Бред Пітт вразив шанувальників появою на 93-й церемонії вручення кінопремії Оскар, яка пройшла досить передбачувано і нудно.

Цьогоріч Бред Пітт представляв переможницю у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Однак публіку більше зацікавило не те, кому дістанеться статуетка, а нова зачіска самого секс-символу 90-х.

Голлівудський актор Бред Пітт
Фото: Glamour Magazine

На церемонії колишній чоловік Анджеліни Джолі та Дженніфер Еністон з'явився у смокінгу Brioni. Актор відростив волосся і зібрав його у невеликий хвостик.

Бред Пітт з'явився на церемонії Оскар-2021 костюмі від Brioni
Фото: Glamour Magazine

До речі, в 1990-х Бреда Пітта часто можна було побачити з такою зачіскою. Можливо, новий імідж – це частина сценічного образу актора для чергової ролі у кіно.

Поява знаменитого актора викликала захват у користувачів мережі.

"Сьогодні я зробила маску для волосся і випила вітаміни, щоб вони блищали. Але моє волосся не має такого красивого і блискучого вигляду, як хвостик у Бреда", – написала у коментарях під відео в Twitter одна з користувачок мережі.

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Секс-символ 90-х також справив незабутнє враження на актрису Юн Е-Джон, яка перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".

Бред Пітт і актриса Юн Е-Джон
Фото: Glamour Magazine

Жінка не змогла приховати своїх радісних емоцій від знайомства з актором.

"Містер Пітт, нарешті! Приємно познайомитися", – сказала вона.

Дивіться відео, як пройшла церемонія "Оскар-2021".

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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Бред Пітт Оскар 2021
Джерела: Сьогодні , glamourmagazine.co.uk
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