57-річний Бред Пітт похизувався новою зачіскою на сцені Оскара (фото)
Голлівудський актор і секс-символ 90-х представляв переможницю у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Однак публіку більше зацікавила нова зачіска самого Бреда Пітта
57-річний американський актор Бред Пітт вразив шанувальників появою на 93-й церемонії вручення кінопремії Оскар, яка пройшла досить передбачувано і нудно.
Цьогоріч Бред Пітт представляв переможницю у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Однак публіку більше зацікавило не те, кому дістанеться статуетка, а нова зачіска самого секс-символу 90-х.
На церемонії колишній чоловік Анджеліни Джолі та Дженніфер Еністон з'явився у смокінгу Brioni. Актор відростив волосся і зібрав його у невеликий хвостик.
До речі, в 1990-х Бреда Пітта часто можна було побачити з такою зачіскою. Можливо, новий імідж – це частина сценічного образу актора для чергової ролі у кіно.
Поява знаменитого актора викликала захват у користувачів мережі.
"Сьогодні я зробила маску для волосся і випила вітаміни, щоб вони блищали. Але моє волосся не має такого красивого і блискучого вигляду, як хвостик у Бреда", – написала у коментарях під відео в Twitter одна з користувачок мережі.
Секс-символ 90-х також справив незабутнє враження на актрису Юн Е-Джон, яка перемогла у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану".
Жінка не змогла приховати своїх радісних емоцій від знайомства з актором.
"Містер Пітт, нарешті! Приємно познайомитися", – сказала вона.
Дивіться відео, як пройшла церемонія "Оскар-2021".
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