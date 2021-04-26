О чем говорили на Оскаре-2021. Томас Винтерберг – о смерти дочери, а режиссер Земли кочевников – о детстве в Китае
За победой каждой знаменитости на "Оскаре" всегда стоит личная история. Иногда – смешная, как у Дэвида Калуи, а порой – трагичная, как у создателя "Еще по одной"
Из года в год Американская киноакадемия собирает лучших представителей мировой киноиндустрии в Лос-Анджелесе, чтобы отметить их достижения "Оскаром". Кинопремия всегда резонирует с тем, что происходило в мире за последний год и отображает главные изменения в обществе. Поэтому благодарственные речи звезд со сцены – не менее занимательное зрелище, чем объявление победителей. Кстати, награда за "Лучший фильм" в этом году досталась "Земле кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд стали лучшими актером и актрисой.
Но главный вопрос, о чем говорили знаменитости на "Оскаре" в этом году? (Спойлер: ни о чем и обо всем одновременно). Life Сегодня собрали самые лучшие вступительные речи с этой большой голливудской ночи.
Актер из фильм "Иуда и Черный мессия", получая награду за лучшую мужскую роль второго плана, начал с благодарности маме.
"Я хотел бы поблагодарить мою маму. Большое вам спасибо за то, что вы вложили в меня. Вы дали мне все. Вы дали мне свои заводские настройки, чтобы я мог стоять в полный рост", – сказал он.
Но затем актер сбился с изначального плана.
"Я собираюсь вернуться на работу во вторник утром, потому что сегодня вечером я поднимусь. Мы поднимаемся! Мы наслаждаемся этим вечером, потому что мы должны праздновать. Мы должны праздновать жизнь, ребята. Мы дышим! Мы ходим! Это невероятно. Это невероятно! Моя мама познакомилась с моим отцом; у них был секс – это потрясающе! Я здесь! Я так счастлив, что жив, поэтому хочу отпраздновать это сегодня вечером", – продолжил Дэниэл Калуя.
Во время трансляции можно было увидеть лицо его мамы, в то время как его сестра и вовсе закрыла лицо руками и хохотала.
Южнокорейская актриса из фильма "Минари" получила награду за "Лучшую женскую роль второго плана". Выйдя на сцену за своим "Оскаром", она в первую очередь обратила внимание на Брэда Питта.
"Вау, мистер Брэд Питт, наконец-то! Приятно с Вами познакомиться! Где вы были, когда мы снимали кино?Для меня большая честь познакомиться с вами", – сказала Юн Е-Джон, имея в виду то, что продюсерская компания Брэда Питта работала над фильмом "Минари".
Затем актриса сказала, что не может поверить, что находится здесь, на "Оскаре" и отметила талант своей коллеги, Гленн Клоуз, которая тоже была с ней в номинации на лучшую женскую роль второго плана.
"Я не верю в конкуренцию. Как я могу победить Гленн Клоуз? Я наблюдала за ней во многих проектах. Все номинанты, пять номинантов, мы победители в разных фильмах. Мы играли разные роли. Поэтому мы не можем конкурировать друг с другом. Сегодня вечером я здесь. Просто мне немного повезло, я думаю – может, мне повезло больше, чем вам. Возможно, это американское гостеприимство для корейского актера", – сказала Юн Е-Джон.
Гленн Клоуз – рекордсменка по количеству номинаций, но при этом, еще не получила ни одного "Оскара".
Сценаристка фильма "Девушка, подающая надежды" ("Перспективная девушка"), который наградили статуэткой за "Лучший оригинальный сценарий", призналась, что свою единственную речь она писала в возрасте 10 лет.
"Они сказали: "Напишите речь", но я этого не сделала, потому что просто не думала, что это когда-либо случится... Единственная речь, которую я когда-либо написала, когда мне было 10 лет, и я посмотрела, есть ли там что-то полезное для меня сейчас. Но, к сожалению, там я в основном благодарила Зака Морриса из "Спасенного звонком", который был мне очень благосклонным мужем. К сожалению, он не был такой важной частью моей жизни, как я надеялась, и поэтому эта речь не так уж и полезна", – сказала Эмиральд.
Сценаристка имела в виду персонажа-тинейджера из популярного американского ситкома "Спасенные звонком".
Хлоя Чжао, которая стала второй женщиной в истории, которая победила в номинации "Лучший режиссер" на "Оскаре", рассказала об одном воспоминании.
"Когда я росла в Китае, мы с отцом играли в эту игру: мы запоминали классические китайские стихи и тексты, читали их вместе и пытались закончить предложения друг друга. Есть один, который я так хорошо помню: он называется "Классика трех персонажей", и первая фраза гласит: "Люди от рождения по своей природе хорошие". Эти шесть слов оказали на меня такое сильное влияние, когда я был ребенком. Я по-прежнему искренне верю им сегодня, хотя иногда может показаться, что все наоборот", – сказала Хлоя Чжао.
За победой Винтерберга, который получил "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм", стоит личная и очень трагичная история.
Дело в том, что он собирался снимать картину в школе, в которой училась его 19-летняя дочь, Ида. Девушка также должна была появиться в фильме, который бы стал ее дебютом. Но буквально через четыре дня после начала съемок Ида погибла в автокатастрофе.
"Мы хотели снять фильм, посвященный жизни. И спустя четыре дня после съемок произошло невозможное. Авария унесла жизнь моей дочери – кто-то смотрел в свой мобильный телефон. Мы скучаем по ней и любим ее. Мы решили, что сделаем этот фильм для нее, и в ее честь.
За два месяца до начала съемок и за два месяца до ее смерти она была в Африке. Она написала мне, что только что прочитала сценарий, и она сияла от радости. Ей понравилось. Она должна была быть частью фильма. И если кто-то может поверить, что она каким-то образом находится здесь с нами, вы сможете увидеть, как она аплодирует и радуется вместе с нами. Итак, Ида, это чудо произошло и ты часть его. Возможно, ты как-то на это повлияла свыше. Я не знаю. Но это для тебя", – сказал Томас Винтерберг.
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